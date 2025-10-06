SPOR

Süper Lig şampiyonluk primi nedir, nasıl hesaplanır?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren birçok takım mevcuttur. Şampiyonluk, takımlara prestijin yanı sıra önemli bir gelir kaynağı da sunmaktadır. Şampiyonluk primi, kulüplerin sürdürülebilir ekonomi kurmasında önemlidir.

Doğukan Bayrak

Türkiye'deki futbol organizasyonlarının zirvesinde Süper Lig alır. Süper Lig istisnai sezonlar haricinde 18 takımın birbirleriyle iç ve dış saha üzerinden yaptığı 34 maç haftası üzerinden düzenlenir. Takımların nihai hali bir önceki sezonun küme düşen ve 1. Lig'den yükselen takımların belirlenmesiyle oluşur. Ancak mücadele etme hakkı kazanan takımların sezon başlangıcında önce TFF'den lisans haklarını almış olmaları gerekir. Mali ve idari açıdan gereksinimleri karşılayamayan takım veya takımlar olursa lig kalan sayıda takımla devam eder. Alt ligden yükseltme sağlayan ek kontenjan hakkı yoktur. Lisans alamayan takımların maçları BAY geçilir. Şampiyonluk mücadelesi kulüplerin gelirlerini doğrudan etkiler.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi neden önemlidir?

Süper Lig'de tüm takımlar şampiyonluk mücadelesi verebilir. Burada önemli olan kadro planlaması ve sezon hedefleridir. Takımların finansal istikrarı sürdürebilecek kadro oluşturmaları önemlidir. Öte yandan rekabetçi yarışta takımların yüksek bütçeli kadrolar oluşturması gerekebilir. Takımlar sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmaları halinde sponsorluk gelirleri haricinde TFF tarafından verilen şampiyonluk primi ile önemli bir geliri kasalarına koyarlar.

Süper Lig şampiyonluk primi nedir?

Süper Lig şampiyon primi, şampiyon takımlara TFF tarafından ödenen başarı ödülüdür. Süper Lig'in yayın haklarını dağıtım yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) elindedir. TFF 3-5 yıllık periyotlarla yayın haklarını ihale usulü dağıtıma sunar. Hizmeti karşılayabilecek altyapı ve donanıma sahip en yüksek teklifi veren kurum yayın haklarına sahip olur ve sözleşmeye göre TFF'ye ödeme yapılır. TFF yayın haklarından federasyonun sürdürülmesi için gereken masrafları ayırıp kalan kısmı kulüpler arasında bölüştürür.

Yayın hakları geliri asgari garanti ücret, maç başı puan primi, sıralama ödülü ve şampiyonluk ödülünden oluşur. Şampiyonluk primi diğer ödül ve primlerden ayrı olarak ödenmektedir. Takımların sponsorları yayın hakları gelirinden ayrıdır. TFF bu konuda sadece sponsorun uygunluğuna onay verme hakkı vardır. Devlete ait vergilendirmeler haricinde TFF'ye bir ücret ödenmez.

Süper Lig şampiyonluk primi nasıl hesaplanır?

TFF ile yayıncı kuruluş arasında yapılan yazılı sözleşmelerde her bir sezonun ücreti ayrı hesaplanır. Bu ücretlendirme içerisinde her bir sezonun şampiyonuna yapılacak şampiyonluk primi de yer alır. Şampiyonluk priminin matematiksel bir formülü yoktur. Şampiyon takımın özelliğine veya şampiyonluk puanı gibi verilere bakılmaksızın ödenecek tutar sabittir.

Takımların kadro planlamasında şampiyon oldukları takdirde elde edecekleri şampiyonluk primini önceden bilmeleri sağlanır. Mali tablolarını bu beklentiye göre düzenleyebilirler.

