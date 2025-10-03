Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu takıp eden 1923'te kurulmuştur. TFF'nin amacı Türkiye'deki futbolun gelişmesini ve düzenlenmesini sağlamaktır. 1959 yılına dek Türkiye'deki turnuvalar genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olarak bölgesel bazda düzenlenmiştir. Türkiye A Milli Takımı, 1954 yılında Dünya Kupası'na katılım sağlamıştır. Dünya Kupası'nın ardından uluslararası organizasyonlara yönelik adımlar atılmıştır. TFF tarafından ulusal lig sistemi düzenlenmesi kararı alınmış ve 1959 yılında o zamanki adıyla "Milli Lig " kurulmuştur. Milli Lig, günümüzdeki yerel bazda en yüksek futbol ligi olan Süper Lig'in öncülüdür. Adı sonradan değiştirilmiştir.

Süper Lig şampiyonu nasıl belirlenir?

Türkiye Süper Ligi, Türk futbolunun kulüpler bazında zirvesidir. Hem maddi kaynak ve prestij olarak hem de Avrupa kupalarına katılım için mücadele edilir.

1959-1960 sezonundan 1987-1988 sezonuna dek beraberliklere 1 puan ve galibiyetlere 2 puan verilmekteydi. 1987-1988 sezonundan itibaren beraberlikler 1 puan iken galibiyetlerde 3 puan değerindedir. Süper Lig'de istisnai durumlar haricinde takımlar bir iç saha ve bir deplasman olmak üzere birbirleriyle ikişer maç oynar. Tüm takımların birbirleriyle oynadıkları maç sonucunda en düşük puana sahip belirli sayıda takımlar alt lige düşer. Bir alt ligde de aynı sayıda takım üst lige yükselir. En fazla puana sahip takım eşitlik olmadığı takdirde puan usulüne göre şampiyon olur.

Süper Lig şampiyonluğunda puan eşitliği halinde ne olur?

Takımlar sezonu eşit puanda kapatabilir. Bu durumda bir dizi protokol izlenir. Öncelikle takımların başa baş maçlarına bakılır. Deplasman golü kuralı olmadan iki takımın arasındaki maçlarda en farklı sonucu elde eden şampiyon olur. Başa baş durumunda da eşitlik mevcutsa öncelikle genel lig averajına bakılır. Genel lig averajı takımların tüm sezon maçları içerisinde attığı ve yediği gollerdeki farka bakılmasıdır. Daha yüksek sayıda averaja sahip takım şampiyon ilan edilir. Burada da bir eşitlik söz konusuysa atılan gollerde önde olan takım zafere ulaşır.

Eğer eşitlik halen mevcutsa ve her iki takım da "hükmen mağlubiyet" yaşamadıysa TFF tarafından belirlenen bir tarihte ve tarafsız sahada tek maç usulüyle şampiyon belirlenir. Tek maçta normal sürede eşitlik bozulmazsa önce uzatmalar oynanır. Uzatmalarda kazanan çıkmazsa seri penaltı atışları şampiyonu ilan eder.

Süper Lig'de şampiyonluğun kazançları nelerdir?

Süper Lig'in şampiyon takımı öncelikle TFF tarafından belirlenen yayın ve reklam gelirlerini de içeren şampiyonluk ödülünün sahibi olur. Bu sezon içerisindeki kulüp gelirlerinden dağıtılan ödülden bir kulübe verilebilecek en yüksek paydır. UEFA'nın Türkiye'nin o sezondaki uluslararası puanına bağlı olarak belirlediği Avrupa kupaları kontenjanına göre en yüksek seviyedeki katılım kontenjanını da şampiyon elde eder.

Ülke puanına bağlı olarak bazı sezonlarda şampiyon takım doğrudan Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirken bazı sezonlarda ise çoklu ön-eleme oynamak zorunda kalabilir. Bu sezonluk olarak değişebilen bir sistemdir.