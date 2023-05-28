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Süper Lig şampiyonuna Şampiyonlar Ligi müjdesi! Inter'in kazanmasıyla birlikte...

28.05.2023 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A'nın 37. haftasında Inter ile Atalanta karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte Inter, matematiksel olarak ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir pozisyonda bitirmeyi de garantiledi. Böylelikle Süper Lig'de şampiyon olacak takım için Şampiyonlar Ligi'yle alakalı bir müjde gelmiş oldu.

Süper Lig şampiyonuna Şampiyonlar Ligi müjdesi! Inter'in kazanmasıyla birlikte...

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Inter, konuk ettiği Atalanta'yı 3-2 yendi. Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir konumda bitirme hedefindeki iki takım karşı karşıya geldi.

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Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 1. dakikada Romelu Lukaku ile 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Nicolo Barella, 3. dakikada Inter adına farkı 2'ye çıkardı. Atalanta, 36. dakikada Mario Pasalic ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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Müsabakanın 77. dakikasında Inter, Lautaro Martinez ile skoru 3-1 yapan golü buldu. Atalanta, 90+1. dakikada Luis Muriel ile farkı yeniden 1'e indirdi ve karşılaşma 3-2 Inter üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Inter, puanını 69 yapıp maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkarken, matematiksel olarak ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir pozisyonda bitirmeyi de garantiledi. Atalanta ise 61 puanla 5. sırada kaldı.

ÇALHANOĞLU VE DEMİRAL...

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Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada mücadele ederken, Atalanta kadrosundaki milli oyuncu Merih Demiral ise yedek soyunduğu maçta görev almadı.

SÜPER LİG ŞAMPİYONUNA MÜJDE

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Inter'in Serie A'da ilk 4'ü garantilemesiyle birlikte Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılması kesinleşti.

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