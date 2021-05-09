Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Küme düşen ilk takım olan Denizlispor'un dışında düşmeye aday takımların sıralaması şöyle oluştu; Mevcut puan: 28 --> Lig sonu: 29

Ateş hattında Denizlispor 'un alt lige düşmesi kesinleşirken diğer 3 takım kalan 2 maçın ardından netlik kazanacak. Mevcut performans ve oynanacak maçların analizini yapan Euro Club Index, son 2 haftadaki karşılaşmaları inceledi ve Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte o sıralama...

Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından tansiyon iyice yükseldi. Sezonun sona ermesine son 2 maç kala şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında büyük bir çekişme yaşanıyor. Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin duraklama dakikalarında bulduğu golle MKE Ankaragücü'nü 2-1'le geçmesi zirvedeki tüm takımları birbirine yaklaştırdı.

17 - Kayserispor

Mevcut puan: 40 --> Lig sonu: 41Analize göre Kayserispor ligde kalmayı kıl payı garantiliyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Şampiyonlukla ilgili yapılan analizde ise lider değişmedi. Bilindiği gibi Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak. Ligi ikinci bitiren takım Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundan itibaren Avrupa sınavına çıkacak. Üçüncü sıradaki takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

3 - Fenerbahçe

Mevcut puan: 79 --> Lig sonu: 82

Euro Club İndex'e göre; Emre Belözoğlu yönetiminde 8 maçta 6 galibiyet elde eden Fenerbahçe'nin kalan iki maçtan 1 galibiyet, 1 yenilgi çıkaracağı öngörüldü.

2 - Galatasaray

Mevcut puan: 78 --> Lig sonu: 82

Galatasaray'ın ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ligi tamamlayacağı yönünde bir analiz ortaya çıktı.

1 - Beşiktaş

Mevcut puan: 81 --> Lig sonu: 85

Zirvede ise Beşiktaş var. Euro Club İndex siyah beyazlıların iki maçın birinde takılacağını öngörse de sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

21 TAKIMIN SIRALAMASI



