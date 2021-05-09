SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

09.05.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, mevcut performans ve oynanacak maçların analizlerini ortaya koyarak yüzdesel bir sıralama belirledi. Hangi takım ligi kaçıncı sırada bitirecek? İşte o analiz...

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından tansiyon iyice yükseldi. Sezonun sona ermesine son 2 maç kala şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında büyük bir çekişme yaşanıyor. Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin duraklama dakikalarında bulduğu golle MKE Ankaragücü'nü 2-1'le geçmesi zirvedeki tüm takımları birbirine yaklaştırdı.

Ateş hattında Denizlispor'un alt lige düşmesi kesinleşirken diğer 3 takım kalan 2 maçın ardından netlik kazanacak. Mevcut performans ve oynanacak maçların analizini yapan Euro Club Index, son 2 haftadaki karşılaşmaları inceledi ve Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte o sıralama...

21 - Denizlispor

6097d6eb4e3fe116f0afe5f7

Küme düşen ilk takım olan Denizlispor'un dışında düşmeye aday takımların sıralaması şöyle oluştu;
Mevcut puan: 28 --> Lig sonu: 29

20 - Gençlerbirliği

6097d6eb4e3fe116f0afe5f5

Mevcut puan: 35 --> Lig sonu: 36

19 - Erzurumspor

6097d6ec4e3fe116f0afe5fb

Mevcut puan: 37 --> Lig sonu: 37

18 - Ankaragücü

6097d6ec4e3fe116f0afe5f9

Mevcut puan: 38 --> Lig sonu: 40

17 - Kayserispor

6097d72e4e3fe116f0afe602

Mevcut puan: 40 --> Lig sonu: 41Analize göre Kayserispor ligde kalmayı kıl payı garantiliyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

6097d8674e3fe116f0afe610

Şampiyonlukla ilgili yapılan analizde ise lider değişmedi. Bilindiği gibi Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak. Ligi ikinci bitiren takım Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundan itibaren Avrupa sınavına çıkacak. Üçüncü sıradaki takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

3 - Fenerbahçe

6097d6eb4e3fe116f0afe5f2

Mevcut puan: 79 --> Lig sonu: 82

Euro Club İndex'e göre; Emre Belözoğlu yönetiminde 8 maçta 6 galibiyet elde eden Fenerbahçe'nin kalan iki maçtan 1 galibiyet, 1 yenilgi çıkaracağı öngörüldü.

2 - Galatasaray

6097d6ea4e3fe116f0afe5f0

Mevcut puan: 78 --> Lig sonu: 82

Galatasaray'ın ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ligi tamamlayacağı yönünde bir analiz ortaya çıktı.

1 - Beşiktaş

6097d6ec4e3fe116f0afe5fe

Mevcut puan: 81 --> Lig sonu: 85

Zirvede ise Beşiktaş var. Euro Club İndex siyah beyazlıların iki maçın birinde takılacağını öngörse de sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

21 TAKIMIN SIRALAMASI

6097d2694e3fe116f0afe57f

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Hangi takımlar Süper Lig'e veda edecek? İşte tüm ihtimallerHangi takımlar Süper Lig'e veda edecek? İşte tüm ihtimaller
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Denizlispor Gençlerbirliği Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Göreceğiz 2 maç sonra kim olacak.. Eğer hakemler adil olursa Beşiktaş ancak 2 puan alır ve kanarya şampiyon olur..

En Çok Okunan Haberler

Kahreden anlar: Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Kahreden anlar: Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Alper Potuk'a sert sözler: Kimsin lan sen!

Alper Potuk'a sert sözler: Kimsin lan sen!

Arda Turan'dan Beşiktaş paylaşımı

Arda Turan'dan Beşiktaş paylaşımı

Mostafa Mohamed ile Vida tartışma yaşadı

Mostafa Mohamed ile Vida tartışma yaşadı

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Galatasaray'a transfer piyangosu

Galatasaray'a transfer piyangosu

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.