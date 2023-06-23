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  4. Süper Lig takımlarından Cüneyt Çakır endişesi! Mehmet Büyükekşi onu istiyor...

Süper Lig takımlarından Cüneyt Çakır endişesi! Mehmet Büyükekşi onu istiyor...

23.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi'nin, MHK'da değişime gideceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon tartışmalara neden olan Lale Orta'nın görevine son vereceği öğrenilen Mehmet Büyükekşi'nin kafasındaki yeni aday Cüneyt Çakır...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi, kolları sıvadı ve araştırmalara başladı.

LALE ORTA GİDİYOR

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Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz sezon tartışmalara neden olan MHK'da köklü değişimler yapmaya hazırlanıyor. İlk iş olarak Lale Orta'yı görevden almayı düşünen Büyükekşi, bu göreve kimi getireceğini de az çok netleştirdi. Orta'nın yerine çok yüksek ihtimalle Cüneyt Çakır gelecek.

CÜNEYT ÇAKIR ENDİŞESİ

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Süper Lig ekipleri özellikle Cüneyt Çakır'ın bu göreve gelmesini istemiyor. 10'dan fazla kulübün ortak isteğiyle geçen sezon hakemliği bıraktırılan Cüneyt Çakır'ın da tedirgin olduğu aktarıldı. Mehmet Büyükekşi yine de bu göreve Cüneyt Çakır'ı getirmeye kararlı.


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