SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi bitiyor! Galatasaray teklifi 30 Milyon Euro'ya çıkardı, Trabzonspor ile fark eridi

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray, ara transferin en büyük bombasını patlatmak üzere! Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'un genç yıldızı Chris Inao Oulai için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Başkanlar Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan masaya oturdu, rekor teklif 30 Milyon Euro'ya kadar çıktı! Aradaki fark iyice kapanırken, ezeli rakip Fenerbahçe ise pusuda bekliyor.

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi bitiyor! Galatasaray teklifi 30 Milyon Euro'ya çıkardı, Trabzonspor ile fark eridi
Emre Şen
Christ Inao Oulai

Christ Inao Oulai

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trabzonspor'un sezon başında Bastia'dan parlatıp Türk futboluna sunduğu 19 yaşındaki Chris Inao Oulai için sınırları zorluyor. İki kulüp başkanı, tarihi transfer için bir kez daha bir araya geldi ve pazarlıklarda sona yaklaşıldı.

BAŞKANLAR MASADA: FARK 5 MİLYON EURO

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi bitiyor! Galatasaray teklifi 30 Milyon Euro ya çıkardı, Trabzonspor ile fark eridi 1

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kapıyı 40 milyon Euro'dan açtığı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ise ilk etapta 27.5 milyon Euro önerdiği görüşmelerde ikinci raund oynandı.

Galatasaray'ın Yeni Teklifi: 30 Milyon Euro

Trabzonspor'un Yeni Talebi: 35 Milyon Euro

İki başkanın karşılıklı adımlarıyla aradaki fark 5 milyon Euro'ya kadar indi.

TRABZONSPOR'UN "30 MİLYON EURO" MECBURİYETİ

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi bitiyor! Galatasaray teklifi 30 Milyon Euro ya çıkardı, Trabzonspor ile fark eridi 2

Transferin bitmesine kesin gözüyle bakılmasının en büyük nedeni ise Bordo-Mavili kulübün ekonomik durumu. Trabzonspor'un yakın vadede yapması gereken 30 milyon Euro'luk ödeme, Galatasaray'ın teklifini "reddedilemez" kılıyor. Kaynaklar, anlaşmanın an meselesi olduğunu belirtiyor.

FENERBAHÇE VE AVRUPA PUSUDA

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi bitiyor! Galatasaray teklifi 30 Milyon Euro ya çıkardı, Trabzonspor ile fark eridi 3

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda direkt oynayan ve bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 gol 3 asistle yıldızlaşan Oulai için sadece Galatasaray devrede değil. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin de süreci yakından takip ettiği, ayrıca birçok Avrupa devinin de oyuncuyu izlediği öğrenildi. Ancak masadaki en sıcak ve yüksek teklif şu an Galatasaray'dan.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
-
Galatasaray Galatasaray

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig’de günün VAR hakemleri belli olduSüper Lig’de günün VAR hakemleri belli oldu
Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor fenerbahçe galatasaray Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Christ Inao Oulai Oulai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.