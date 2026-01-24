Süper Lig tarihinin en çılgın transferi bitiyor! Galatasaray teklifi 30 Milyon Euro'ya çıkardı, Trabzonspor ile fark eridi

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trabzonspor'un sezon başında Bastia'dan parlatıp Türk futboluna sunduğu 19 yaşındaki Chris Inao Oulai için sınırları zorluyor. İki kulüp başkanı, tarihi transfer için bir kez daha bir araya geldi ve pazarlıklarda sona yaklaşıldı.

BAŞKANLAR MASADA: FARK 5 MİLYON EURO

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kapıyı 40 milyon Euro'dan açtığı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ise ilk etapta 27.5 milyon Euro önerdiği görüşmelerde ikinci raund oynandı.

Galatasaray'ın Yeni Teklifi: 30 Milyon Euro

Trabzonspor'un Yeni Talebi: 35 Milyon Euro

İki başkanın karşılıklı adımlarıyla aradaki fark 5 milyon Euro'ya kadar indi.

TRABZONSPOR'UN "30 MİLYON EURO" MECBURİYETİ

Transferin bitmesine kesin gözüyle bakılmasının en büyük nedeni ise Bordo-Mavili kulübün ekonomik durumu. Trabzonspor'un yakın vadede yapması gereken 30 milyon Euro'luk ödeme, Galatasaray'ın teklifini "reddedilemez" kılıyor. Kaynaklar, anlaşmanın an meselesi olduğunu belirtiyor.

FENERBAHÇE VE AVRUPA PUSUDA

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda direkt oynayan ve bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 gol 3 asistle yıldızlaşan Oulai için sadece Galatasaray devrede değil. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin de süreci yakından takip ettiği, ayrıca birçok Avrupa devinin de oyuncuyu izlediği öğrenildi. Ancak masadaki en sıcak ve yüksek teklif şu an Galatasaray'dan.