Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig tescil edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 2020-21 sezonunda tüm profesyonel ligler tescil edildi. Buna göre gelecek sezondaki takım sayıları bir kez daha ilan edildi.

BAL maçları sonucunda 3. Lig’e çıkacak takımlar daha sonra ilan edilecek,

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

2020 - 2021 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig, Misli.com 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2020 - 2021 Sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Beşiktaş A.Ş.'nin Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş A.Ş.'nin Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,

Süper Lig'de 18, 19, 20 ve 21. sıraları alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor takımlarının TFF 1. Lig'e düşürülmelerine,