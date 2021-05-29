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Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig tescil edildi!

29.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 2020-21 sezonunda tüm profesyonel ligler tescil edildi. Böylece Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği, Ankaragücü, Denizlispor ve BB Erzurumspor ile birlikte alt ligdeki takımların 'küme düşme kaldırılsın' talepleri taca çıkmış oldu. Galatasaray, 7-0'lık Beşiktaş maçı için UEFA ve TFF nezdinde inceleme başvurusu yapmıştı. Kocaelispor ve Sakaryaspor ise TFF 1. Lig'e birlikte yükselme isteğini açıklamıştı.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig tescil edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 2020-21 sezonunda tüm profesyonel ligler tescil edildi. Buna göre gelecek sezondaki takım sayıları bir kez daha ilan edildi.

BAL maçları sonucunda 3. Lig’e çıkacak takımlar daha sonra ilan edilecek,

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

2020 - 2021 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig, Misli.com 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2020 - 2021 Sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Beşiktaş A.Ş.'nin Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş A.Ş.'nin Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,

Süper Lig'de 18, 19, 20 ve 21. sıraları alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor takımlarının TFF 1. Lig'e düşürülmelerine,

TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan Adana Demirspor A.Ş. ile GZT Giresunspor ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Altay takımlarının Süper Lig'e yükseltilmelerine,

TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 16, 17 ve 18. sıraları alan Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor takımlarının Misli.com 2. Lig'e düşürülmelerine,

Misli.com 2. Lig müsabakaları sonucunda Beyaz Grubu 1. olarak tamamlayan Manisa Futbol Kulübü ve Kırmızı Grubu 1. olarak tamamlayan Eyüpspor ile Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Kocaelispor takımlarının TFF 1. Lig'e yükseltilmelerine,

Misli.com 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta 17, 18 ve 19. sıraları alan, Gümüşhanespor, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. ve Hacettepe Spor takımları ile Kırmızı Grup'ta 18, 19 ve 20. sıraları alan Tetiş Yapı Elazığspor, Mamak FK ve Kardemir Karabükspor takımlarının Misli.com 3. Lig'e düşürülmelerine,

Misli.com 3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grubu 1. olarak tamamlayan Diyarbekir Spor A.Ş., 2. Grubu 1. olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, 3. Grubu 1. olarak tamamlayan Somaspor, 4. Grubu 1. olarak tamamlayan Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile gruplar arası Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Bucaspor 1928 ve Isparta 32 Spor takımlarının Misli.com 2. Lig'e yükseltilmelerine,

Misli.com 3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grupta 13, 14, 15 ve 16. sıraları alan 1877 Alemdağspor, Antalya Kemerspor, Payasspor ve Manisaspor, 2. Grupta 14, 15, 16 ve 17. sıraları alan Atlas Maden Çengelköyspor, Tekirdağspor, Tokatspor A.Ş. ve Yozgatspor 1959 FK, 3. Grupta 14, 15, 16 ve 17. sıraları alan Cizre Spor, Gölcükspor, Arhavi Spor ve Yalovaspor, 4. Grupta 14, 15, 16 ve 17. sıraları alan Kozan Spor FK, Sultanbeyli Belediye Spor, Silivrispor ve Muğlaspor takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine,

2020 - 2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda Misli.com 3. Lig'e yükselecek takımların daha sonra ilan edilmesine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 29.05.2021 tarih ve 85 Sayılı toplantısında karar verilmiştir.

Buna istinaden; 2021 - 2022 Sezonunda Süper Lig 20 takımın, TFF 1. Lig 19 takımın, TFF 2. Lig 39 takımın, TFF 3. Lig 55 takımın katılımı ile oynanacaktır.

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