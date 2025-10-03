Süper Lig transfer yasağı nedir, hangi şartlarda uygulanır?

Futbol kulüpleri için transfer dönemleri oldukça önemlidir. Kadrolarını güçlendirmek ve mücadele ettiği organizasyonda başarı elde etmek için önemli bir fırsattır. Transfer dönemleri FIFA'ya üye ülkelerde yılda iki kere mevcuttur. Öte yandan son tescil süresi FIFA ve yerel liglerde farklı tarihlerde olabilir. Genellikle 2-3 haftalık bir fark görülür.

Örneğin, Avrupa futbolunda Avrupa kupalarına liste bildirimiyle yerel lige liste bildirimi arasında farklar olabilmektedir. Transfer döneminin kısıtlı bir zaman aralığında olması kulüpleri transfer aksiyonları konusunda finansal açıdan riskler alacağı bir senaryoya başvurmalarına sebep olabilmektedir. Finansal risklerin olumsuz sonuçları hem FIFA hem de Türkiye Süper Ligi'nde ağır yaptırımlar olabilir.

Süper Lig transfer yasağı nedir?

Transfer yasağı kulüplerin transfer dönemlerinde oyuncu almalarına engel olunmasıdır. TFF kulüplerinin mevcut kadroları dışında bir oyuncuya lisans çıkartılmasına izin vermez. Altyapıdan gelişen oyuncular A takımlara yükseltilebilir. Ayrıca kulüpler oyuncu satabilir. Çünkü transfer yasağının sebebi kulüplerin içinde bulundukları finansal krizlerden doğan sonuçlardır. Sistem kulüplerin halihazırdaki borçların ödenmeden yeni borçlanmalara girilmesini önlemek üzerine kuruludur. Süper Lig'de transfer yasağına piyasa dilinde "transfer tahtasını açamama" denmektedir.

Süper Lig transfer yasağı hangi şartlarda uygulanır?

Transfer yasağı FIFA tarafından da uygulanabilen bir durumdur. Genel olarak finansal kriz, gelir borç dengesinin bozulması ve idari/mali düzensizlikle alakalıdır. Türkiye Süper Ligi'nde de içtihatlar FIFA'yla orantılı olarak gelişir. Transfer yasağının temel sebeplerinden birisi kulübün mali borçlarını (vergi, SGK primleri, eski futbolcuların alacakları vb.) ödememesi veya geciktirmesidir. Özellikle vadesi geçmiş borçlar, mahkemelik olmuş oyuncu/menajer sözleşmeleri ve tamamı karşılanmamış bonservis bedelleri kulüpler için ciddi bir risktir. Çünkü bu davranışlar; kulübün transferde benzer davranışları tekrarlayabileceği şüphesini oluşturur.

Kulüplerin mali planlamasına yönelik düzen ve disiplinden uzak bir planlamaya sahip olduğu yorumlaması yapılır. Bu da transfere devam etmenin kulübün borcunu arttırmaya sebep olma ihtimalini güçlendirir. Ayrıca TFF'ye sunulan resmi evrak ve yönetmeliğe riayet etmek de zorunludur. Oyuncuların lisans evraklarını yetiştirememek, resmi evrakta sahtecilik şüphesi, transferde idari mali sayılarda hilecilik veya kural ihlali gibi durumlar da transfer yasağı ile cezalandırılabilmektedir. Süper Lig'de transfer yasağı içtihada göre "borçlar ödeninceye dek" veya "sezon sonuna dek" verilebilir.

Süper Lig'de transfer yasağında ödemeler tamamlanmazsa ne olur?

Transfer yasağında amaç ödemelerin tamamlanması, borçlanmanın önüne geçilmesi ve mali istikrarın sağlanmasıdır. Kulüpler transfer yasağına rağmen ödemelerini tamamlayamazsa öncelikle bulunduğu ligde puan silme cezası verilir. Ceza verildiğinde bir alt lige veya bir üst lige yükselmişse ve sezon henüz başlamamışsa; sezona eksi puanla başlar. Puan silme cezasından sonra daha ağır bir yaptırım olarak önce bir alt lige düşürülme cezası verilir. Ödemelerin halen tamamlanmadığı senaryoda ise kulüpler uluslararası müsabakalardan men cezası alabilir.