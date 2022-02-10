YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı

Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı

10.02.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak 3 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak 1 maç ve 1. Lig'in 24. haftasındaki 2 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

Süper Lig:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

1. Lig:

16.00 Altınordu-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Yiğit Arslan

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
İSTANBUL - &quot;TATLI ISMARLAYACAĞIM&quot; DİYEREK ÇAĞIRDI , POMPALI TÜFEK İLE VURDUİSTANBUL - "TATLI ISMARLAYACAĞIM" DİYEREK ÇAĞIRDI , POMPALI TÜFEK İLE VURDU
Manisa'da bağda tabancayla vurulan kişi öldüManisa'da bağda tabancayla vurulan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:23
İkindi
16:11
Akşam
18:38
Yatsı
19:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Gökçe Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Eşini çocukların önünde yumruklamıştı! Mahkemeden flaş karar

Eşini çocukların önünde yumruklamıştı! Mahkemeden flaş karar

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.