Süper Lig ve Avrupa liglerinde heyecan sürüyor! Bugün hangi maçlar var? 28 Nisan Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da birçok heyecanlı ligde şampiyonluk mücadeleleri sürerken günün önemli karşılaşmalarını sizler için derledik.
Göztepe-Rams Başakşehir
28 Nisan 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig mücadelesinde Göztepe, Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Göztepe, ligde 11. sırada yer alıyor. Bu sezon 30 maçta 10 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 40. Rams Başakşehir ise 6. sırada bulunuyor. Onlar da 30 maçta 14 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 48. Maç, beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Udinese-Bologna
28 Nisan 2025 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde Udinese ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:30'da başlayacak. Udinese, 33 maçta 40 puan toplayarak ligde 12. sırada yer alıyor. Bologna ise 60 puanla 6. sırada bulunmakta. Bu mücadele S Sport 2 kanalından yayınlanacak.
Hellas Verona-Cagliari
28 Nisan 2025 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 21:45'te başlayacak olan maçta Hellas Verona, Cagliari'yi konuk edecek. Hellas Verona, ligde 14. sırada yer alıyor. Cagliari ise 16. sırada bulunuyor. Bu mücadele, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Lazio-Parma
28 Nisan 2025 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde Lazio ile Parma karşılaşacak. Bu önemli maç saat 21:45'te başlayacak. Lazio, ligde 8. sırada yer alıyor. Parma ise 15. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak.
Leeds United-Bristol City
28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leeds United ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Casa Pia-Estoril
28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Casa Pia ile Estoril takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Almeria-Racing Ferrol
28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Racing Ferrol takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Levadiakos-Lamia
28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Levadiakos ile Lamia takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Panetolikos-Kalithea
28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Panetolikos ile Kalithea takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Volos N.F.C.-Panserraikos
28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Volos N.F.C. ile Panserraikos takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Dila Gori-FC Gagra
28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dila Gori ile FC Gagra takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Torpedo Kutaisi-Iberia 1999
28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Torpedo Kutaisi ile Iberia 1999 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Botev Plovdiv II-CSKA Sofya II
28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Botev Plovdiv II ile CSKA Sofya II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Minyor Pernik-Ludogorets II
28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Minyor Pernik ile Ludogorets II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
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