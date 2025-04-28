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  4. Süper Lig ve Avrupa liglerinde heyecan sürüyor! Bugün hangi maçlar var? 28 Nisan Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Süper Lig ve Avrupa liglerinde heyecan sürüyor! Bugün hangi maçlar var? 28 Nisan Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 08:00
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Süper Lig başta olmak üzere bir çok ligde rekabet kıyasıya devam ederken, sporseverleri ekran başına kilitleyecek mücadeleleri sizler için derledik. Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Nisan Pazartesi 2025 günü oynanacak mücadelelerin, saatleri ve kanalları...

Süper Lig ve Avrupa liglerinde heyecan sürüyor! Bugün hangi maçlar var? 28 Nisan Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da birçok heyecanlı ligde şampiyonluk mücadeleleri sürerken günün önemli karşılaşmalarını sizler için derledik.

İŞTE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Göztepe-Rams Başakşehir

28 Nisan 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig mücadelesinde Göztepe, Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Göztepe, ligde 11. sırada yer alıyor. Bu sezon 30 maçta 10 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 40. Rams Başakşehir ise 6. sırada bulunuyor. Onlar da 30 maçta 14 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 48. Maç, beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Udinese-Bologna

28 Nisan 2025 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde Udinese ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:30'da başlayacak. Udinese, 33 maçta 40 puan toplayarak ligde 12. sırada yer alıyor. Bologna ise 60 puanla 6. sırada bulunmakta. Bu mücadele S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

Hellas Verona-Cagliari

28 Nisan 2025 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 21:45'te başlayacak olan maçta Hellas Verona, Cagliari'yi konuk edecek. Hellas Verona, ligde 14. sırada yer alıyor. Cagliari ise 16. sırada bulunuyor. Bu mücadele, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Lazio-Parma

28 Nisan 2025 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde Lazio ile Parma karşılaşacak. Bu önemli maç saat 21:45'te başlayacak. Lazio, ligde 8. sırada yer alıyor. Parma ise 15. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

Leeds United-Bristol City

28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leeds United ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Casa Pia-Estoril

28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Casa Pia ile Estoril takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Almeria-Racing Ferrol

28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Racing Ferrol takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Levadiakos-Lamia

28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Levadiakos ile Lamia takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Panetolikos-Kalithea

28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Panetolikos ile Kalithea takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Volos N.F.C.-Panserraikos

28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Volos N.F.C. ile Panserraikos takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Dila Gori-FC Gagra

28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dila Gori ile FC Gagra takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Torpedo Kutaisi-Iberia 1999

28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Torpedo Kutaisi ile Iberia 1999 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Botev Plovdiv II-CSKA Sofya II

28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Botev Plovdiv II ile CSKA Sofya II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Minyor Pernik-Ludogorets II

28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Minyor Pernik ile Ludogorets II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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