Süper Lig yabancı oyuncu kuralı nedir, nasıl uygulanır?

Takımların kadrolarını güçlendirmek için yabancı oyunculara yönelmesi futbolun içerisinde olağan bir durumdur. Yabancı oyunculara yönelmenin birçok avantajı mevcutken plansız harcamalara dikkat edilmesi gerekir. TFF, Süper Lig'de yabancı kuralı sistemini uygulamaktadır.

Doğukan Bayrak

Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden tüm takımların yaz ve kış olmak üzere iki dönem transfer hakkı mevcuttur. Takımların kadrolarını güçlendirmeleri için verilen takvim aralığı transfer dönemi olarak adlandırılır. Takımlar altyapılarından yetiştirdiği oyuncular haricinde kadrolarını transferlerle değiştirebilir. Transfer dönemleri küresel değer taşır.

Süper Lig takımları dünyanın her yerinden futbolcuyu kadrosuna dahil edebilir. Bu sayede daha bir geniş oyuncu havuzu olmuş olur. Kadro çeşitliliği ve ülke futbolunun tanınırlığı artar. Çünkü yabancı oyuncular Türkiye'de ülkelerini temsil ederken formasını giydikleri takımı da ülkelerine tanıtmış olur. Öte yandan fazla sayıda yabancı oyuncu kullanımı birtakım endişeleri beraberinde getirebilir. Ancak bu konuda sınırlamalar mevcuttur.

Süper Lig yabancı oyuncu kuralı nedir?

Süper Lig'de kulüplerin yabancı oyuncuları kadrolarında bulundurmalarına yönelik bir sınırlandırma mevcuttur. Yabancı kuralının birkaç sebebi vardır. Öncelikle kulüpler yerli ve genç oyuncuların yetiştirilmesine teşvik edilir. Böylelikle hem yerli oyuncuların yetiştirilmesi hem de transferde iç pazarın güçlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca sürekli yabancı oyunculara yönelmek kulüpleri finansal olarak istikrarsız dönemlerine sokabilmektedir.

Süper Lig yabancı oyuncu kuralı nasıl uygulanır?

Süper Lig'de takımlar her transfer döneminin belirlenen son tarihinde asli kadrolarını TFF'ye bildirmek zorundadır. Her sezon kadroda en fazla 28 oyuncunun bildirilmesine müsaade edilir. Öte yandan yabancı sınırlaması değişkendir. TFF gerekli gördüğü durumlarda yabancı oyuncu sayısını değiştirebilir ve formüle edilebilir.

Formülasyon sistemi iki şekilde çalışır. İlki, takımların 28 kişilik kadrolarında kaç adet yabancı oyuncu tutabileceği konusudur. Ayrıca bu sayıda kendi içinde formüllere ayrılabilir. Örneğin 2025-2026 sezonunda 14 kişilik yabancı oyuncu sınırı, kendi içerisinde "12 + 2" olarak ayrılmaktaydı. 12 yabancı oyuncunun yanı sıra doğum tarihleri "01.01.2003" sonrası olan futbolcular "+2" kontenjanına dahil edilmekteydi.

Yabancı sınırının diğer kısmıysa o sezon içerisinde kadrodaki yabancı oyuncuların kaçının sahada mücadele edebileceğidir. Kulüplere sahada oynayan, yedek kulübesinde bekleyen ve kadrosunda bulundurabileceği yabancı oyuncu sayısı verilmektedir. Bu konuda geçmiş yıllarda bazı uygulamalar mevcuttur.

Örneğin 2010-2011 sezonunda "6+2+2" sınırlamasında "sahada 6, kulübede 2 ve o maç özelinde kullanılamayan ama sezonda oynatılabilen 2" formülü vardı." 2013-2014" sezonunda da bir formül geliştirildi. Tarihe "6+4+0" olarak geçen formüle göre bir takım saha ve yedek kulübesinde en fazla 6 oyuncu bulundurabilirdi. Ancak "+4" oyuncu da kadrolarında mevcut olabiliyordu.

Görüleceği üzere Süper Lig'de yabancı sınırı değişebilmektedir. Takımlar ise yabancı sınırının üzerindeki yabancı oyuncularla sözleşme imzalayabilir; ancak onlara lisans çıkartamaz ve mevcut sezonda oynatamaz.

