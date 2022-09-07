Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9, 10, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Mert Güzenge

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: Ümit Öztürk

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Volkan Bayarslan

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

