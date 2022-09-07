YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

07.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9, 10, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Mert Güzenge

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: Ümit Öztürk

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Volkan Bayarslan

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Projesi" İstanbul'da tanıtıldı"Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Projesi" İstanbul'da tanıtıldı
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldüAntalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
TEKNOFEST'te birinci olan "YİĞİDO" takımı, savunma sanayisini hedefliyorTEKNOFEST'te birinci olan "YİĞİDO" takımı, savunma sanayisini hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Spor Toto Süper Lig futbol

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:01
Sabah
06:29
Öğle
13:07
İkindi
16:44
Akşam
19:35
Yatsı
20:58
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.