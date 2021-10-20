Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları buluştu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları, yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün ev sahipliğinde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan katıldı.

Etkinliğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da nezaket ziyaretinde bulundu.

Organizasyonda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Toplantının ardından divan kurulu başkanları, Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ne de ziyaret gerçekleştirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz