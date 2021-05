Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, teknik direktör Hakan Keleş ile devam edecek

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'un başkanı Hakan Karaahmet, yeni sezonda teknik direktör Hakan Keleş ile devam edeceklerini bildirdi.

Karaahmet, Çokanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, şampiyonluğun çok kolay olmadığını, çok emek harcadıklarını söyledi.

Yeni süreçte tüm kesimlerin herhangi bir ayrım olmadan sadece Giresunspor'un etrafında buluşması gerektiğin belirten Karaahmet, "Herkes dargınlığını küskünlüğünü bir tarafa bırakmalı. Artık Giresunspor diye bir şampiyon var, Giresun şehrini taşıyan bir lokomotif var. Kentin bu şampiyonlukla yeni bir sinerjiye ihtiyacı var." dedi.

Karaahmet, her zaman şehrin takımı olma hedefleri olduğunu dile getirerek, "Ben sadece Giresunspor'u bir spor kulübü olarak düşünmedim. Her sosyal faaliyetin, her sorunun içinde olmalı Giresunspor. Bu şehrin takımı olmak böyle, şehrin her şeyinde olmak lazım." diye konuştu.

Yeni sezonla ilgili planlamalara başladıklarını ifade eden Karaahmet, yönetim kuruluyla bu akşam bir araya geleceklerini ve bir takım kararlar alacaklarını kaydetti.