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Süper minisiyle sokaklarda dans eden Şevval Şahin olay oldu

15.05.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını döneminde katıldığı partilerle ve ardından yaptığı açıklamalarla bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin, sokaktaki dansıyla olay oldu.

Süper minisiyle sokaklarda dans eden Şevval Şahin olay oldu

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Şahin, son olarak pembe süper mini elbisesiyle Miami sokaklarında dans ettiği anları paylaştı.

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Pembe mini elbisesiyle dans eden Şevval Şahin'in bu paylaşımı da kısa sürede gündem oldu.

Her paylaşımının ardından "Çok zayıfsın, biraz kilo al" şeklinde yorumlar alan Şevval Şahin'in bu kez boyu merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü modelin uzun boyuna dikkat çekerek yorumlarda bulundu.

Şahin'in dansı çoğu takipçisi tarafından beğenilmedi.


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Şevval Şahin
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