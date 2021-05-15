Süper minisiyle sokaklarda dans eden Şevval Şahin olay oldu

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Şahin, son olarak pembe süper mini elbisesiyle Miami sokaklarında dans ettiği anları paylaştı.

Pembe mini elbisesiyle dans eden Şevval Şahin'in bu paylaşımı da kısa sürede gündem oldu.

Her paylaşımının ardından "Çok zayıfsın, biraz kilo al" şeklinde yorumlar alan Şevval Şahin'in bu kez boyu merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü modelin uzun boyuna dikkat çekerek yorumlarda bulundu.

Şahin'in dansı çoğu takipçisi tarafından beğenilmedi.



