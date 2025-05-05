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Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu düzenlendi: 6 ülke ve 47 şehirden katılımcı geldi! İlber Ortaylı: "Müzik zekayı parlatır"

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İyi Bir Eğitim Platformu tarafından düzenlenen 3. Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, “Eğitimde Dönüşüm; Geçmişin Mirası, Geleceğin İhtiyaçları” temasıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eğitimde sürdürülebilirlik odağında düzenlenen etkinlikte, güncel trendler, uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar ele alındı. 6 ülkeden ve Türkiye’nin 47 şehrinden yaklaşık 3 bin katılımcının yer aldığı sempozyumda, eğitim dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.

Eğitimde sürdürülebilirlik konusunun ele alındığı sempozyumda, güncel trendler, uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar masaya yatırıldı.Toplamda 6 ülkeden ve 47 şehirden 3 bine yakın katılımcının yer aldığı etkinliğe ev sahipliği yapan İyi Bir Eğitim Platformu Kurucusu ve TÖDER Başkan Yardımcısı Ümit Kalko, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Eğitimle yatıyor, eğitimle kalkıyoruz. Daha iyi bir eğitim nasıl sunulabilir diye sürekli araştırıyoruz. Bu amaçla İyi Bir Eğitim Platformunu kurduk. İlk sempozyumumuzu Antalya’da 850, ikincisini ise yine Antalya’da 1850 katılımla gerçekleştirdik. Bugün, İstanbul Haliç Kongre Merkezinde üçüncüsünü düzenliyoruz. 6 ülke ve 47 şehirden 2824 katılımcıyla, tam gün sürecek bu programda eğitimdeki yenilikleri tartışıyoruz” dedi.

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"EĞİTİM, ÜLKEMİZİ ÇAĞDAŞ SEVİYELERE TAŞIYACAK EN ÖNEMLİ ARAÇTIR"

Gelecek hafta Diyarbakır’da da bir sempozyum düzenleyeceklerini belirten Kalko, “Sürdürülebilir eğitim sempozyumlarını Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirmek, eğitimi daha çok konuşmak ve Ar-Ge’yi merkeze almak bizim temel hedefimiz. 47 şehirden eğitim girişimcileri, kurucular ve öğretmenler daha iyi bir eğitim için buraya geldiler. Eğitim, ülkemizi daha çağdaş seviyelere taşıyacak en önemli araçtır” ifadelerini kullandı.

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YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İNSANI ÖNE ÇIKARACAK YETKİNLİKLERDİR NELERDİR?

  1. yüzyıl becerilerinin önemine dikkat çeken Kalko, “Yaratıcılık, eleştirel düşünce, takım çalışması ve iletişim gibi beceriler, yapay zeka çağında insanı öne çıkaracak temel yetkinliklerdir. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, felsefe gibi hak ettiği değeri görmeyen dersler artık merkeze alınmalıdır.

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”İLBER ORTAYLI: MÜZİK ZEKAYI PARLATIR,MATEMATİK İSE BİR GELİŞİM KABİLİYETİDİR"

Sempozyumda 'Tarihten Günümüze Eğitim: Kadim Mirasın Geleceğe Etkisi' başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, eğitimin temel taşları olarak okuma, yazma ve müziğe dikkat çekerek şunları söyledi: “Öncelikle çocuklara okuma yazma öğretmelisiniz. Müzik zekayı parlatır. Matematik ise bir gelişim kabiliyetidir. Ancak kavramsal temeller anlaşılmadan, sadece ezbere dayalı bir öğrenme süreci sağlıklı işlemez” dedi.

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ETKİNLİKTE YER ALAN KATILIMCILAR

Etkinlikte ayrıca: "Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Dünya’ya Daha İyi Çocuklar Bırakmak, Prof. Dr. Erhan Erkut, “Eğitim Evriliyor mu, Devriliyor mu? Sevinç Atabay, “Geleneksel Eğitim ile YZ Buluştu mu? Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, “Sürdürülebilir İlişkiler Kurmak: Birlikteliğimizin Devamını Ne Sağlar?” başlıklı sunumlar katılımcılarla buluştu.Sempozyum, Anadolu Ateşi’nin etkileyici dans gösterisiyle sona erdi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya İlber Ortaylı Eğitim öğretim
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