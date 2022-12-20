'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyerek kızmıştı! Songül Karlı'nın oğlu kocaman oldu

46 yaşındaki Songül Karlı, son dönemin adından en çok söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş kocaman oldu.

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Karlı bu sözlerle merak edilen oğluyla birlikte Zürih'e gitti. Gitmeden önce oğluyla paylaşım yapan Karlı'nın oğlu kocaman oldu.

Annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği de türkücünün hayranları tarafından bol bol yorum aldı.



