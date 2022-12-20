MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyerek kızmıştı! Songül Karlı'nın oğlu kocaman oldu

'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyerek kızmıştı! Songül Karlı'nın oğlu kocaman oldu

20.12.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik operasyonlarla değişimiyle gündeme gelen Songül Karlı son olarak oğluyla Zürih'e gitti. Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla dikkat çeken Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş'ün son halini paylaştı.

'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyerek kızmıştı! Songül Karlı'nın oğlu kocaman oldu

46 yaşındaki Songül Karlı, son dönemin adından en çok söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş kocaman oldu.

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

songül

Karlı bu sözlerle merak edilen oğluyla birlikte Zürih'e gitti. Gitmeden önce oğluyla paylaşım yapan Karlı'nın oğlu kocaman oldu.

2807180_17712d1c5e426f97dbcf9dccc55a7222_640x640

Annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği de türkücünün hayranları tarafından bol bol yorum aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son halini paylaştı! Şaşmaz'ın o sözleri...Son halini paylaştı! Şaşmaz'ın o sözleri...
İşte Çikita Muz ile tanınan Ajdar'ın son haliİşte Çikita Muz ile tanınan Ajdar'ın son hali
Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurduÇaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı sosyal medya yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.