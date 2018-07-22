MAGAZİN

Süreyya Yalçın 400 bin TL'yi denize attı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

Pahalı takılara tutkusuyla bilinen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, değeri tam 400 bin TL olan pırlanta yüzüğünü çıkardığı sırada denize düşürdü

Süreyya Yalçın 400 bin TL'yi denize attı

Sosyetenin sıra dışı isimlerinden Süreyya Yalçın, her yaz olduğu gibi Ege sahillerinde güneşli günlerin tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz ay Miami’den eşi Ozan Baran ile birlikte Türkiye’ye gelen Yalçın, önce tekneyle Yunan sahillerine demirlemişti ardından da Marmaris ve Bodrum koylarını dolaşmaya başlamıştı.

Ancak Yalçın’ın bu tatili sırasında canını sıkan bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Pahalı mücevherlere düşkünlüğüyle bilinen ve plajda bile milyonluk takılarıyla güneşlenen Yalçın, bir anlık dalgınlıkla 400 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğünü denize düşürdü.

Yüzük Yalçın ve beraberindekilerin tüm çabalarına karşın bulunamadı.

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Süreyya Yalçın Süreyya Yalçın pırlanta

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