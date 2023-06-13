Süreyya Yalçın'ın son haline Yeliz Yeşilmen'den olay yorum! Aleyna Tilki'nin annesi kayıtsız kalamadı

En son zayıflığı ile çok konuşulan ve eleştirilere “Sağlıklıyım” yanıtını veren Süreyya Yalçın gündemde yer alıyor. Yalçın'ın son haline ünlü isim Yeliz Yeşilmen’den dikkat çeken bir yorum geldi.

Yeşilmen “Oooo uzaylı Süreyya, bebeğim çok üzüldüm sana ne oldu” yorumunu yazdı. Ünlü ismin bu yorumuna Aleyna Tilki’nin annesi olan ve kendisi de şarkıcılığa soyunan Havva Öztel kayıtsız kalamadı.

Öztel Yeşilmen’e “Çok acımasız ve çirkin bir üslup. Kınıyorum sizi” dedi.

Süreyya Yalçın “Aşırı zayıfsın, kilo al” yorumlarına "Herkes zayıflığımı konuşuyor. Beni merak etmeyin, ben sağlıklı ve mutluyum" yanıtını vermişti.



