Suriye Güney Kore maçı ne zaman? Suriye Güney Kore hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 8. haftasında Suriye sahasında Güney Kore'yi ağırlayacak. Çekişmeli geçen 7 haftadan sonra Suriye ve Güney Kore karşılaşması merak ediliyor. 5 galibiyetle dönen Güney Kore, bu sefer Suriye karşısında ne yapacak göreceğiz. Bu maçta 2 takımdan hangisinin Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacağı belli olacak.

SURİYE - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN?

Suriye- Güney Kore maçı, Rashid Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak.

SURİYE- GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Suriye kendi sahasında bugün Güney Kore'yi ağırlayacak. Dünya Kupası'na gidecek takımın belirleneceği Suriye-Güney Kore maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.



