Suriye Güney Kore maçı ne zaman? Suriye Güney Kore hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 8. haftasında Suriye sahasında Güney Kore'yi ağırlayacak. Çekişmeli geçen 7 haftadan sonra Suriye ve Güney Kore karşılaşması merak ediliyor. 5 galibiyetle dönen Güney Kore, bu sefer Suriye karşısında ne yapacak göreceğiz. Bu maçta 2 takımdan hangisinin Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacağı belli olacak.
Suriye- Güney Kore maçı, Rashid Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Suriye kendi sahasında bugün Güney Kore'yi ağırlayacak. Dünya Kupası'na gidecek takımın belirleneceği Suriye-Güney Kore maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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