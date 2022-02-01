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Suriye Güney Kore maçı ne zaman? Suriye Güney Kore hangi kanalda?

01.02.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Asya Elemelerinin 8. haftasında Suriye ve Güney Kore karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz 7 haftada Güney Kore 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan toplayarak 2. sırada yer almayı başardı. Dünya kupası hayranları Suriye Güney Kore karşılaşmasını izlemek için heyecanlanıyor. Peki Suriye Güney Kore maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak işte detaylar haberimizde…

Suriye Güney Kore maçı ne zaman? Suriye Güney Kore hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 8. haftasında Suriye sahasında Güney Kore'yi ağırlayacak. Çekişmeli geçen 7 haftadan sonra Suriye ve Güney Kore karşılaşması merak ediliyor. 5 galibiyetle dönen Güney Kore, bu sefer Suriye karşısında ne yapacak göreceğiz. Bu maçta 2 takımdan hangisinin Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacağı belli olacak.

SURİYE - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN?

Suriye- Güney Kore maçı, Rashid Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak.

SURİYE- GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Suriye kendi sahasında bugün Güney Kore'yi ağırlayacak. Dünya Kupası'na gidecek takımın belirleneceği Suriye-Güney Kore maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Güney Kore
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ooo milli takım2 maçımız varmış bugün forza surispor:))

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