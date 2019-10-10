Suriye sınırında zırhlı araçla mehteranlı devriye

Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı Suriye'de devam ederken, sınırın Türkiye tarafında ise Özel Harekat polisleri Mehter Marşı eşliğinde devriye atıyor. Mehteranlı devriyeyi görenler ise el sallayarak, Özel Harekat polislerine destek ve sevgi gösterisinde bulunuyor. (İHA)
Almanlar tarafından inşa edilmişti! Asırlık köprü hala ayakta
Elektronik sigara, kansere mi sebep oluyor?
İkinci beynimiz! O bozulursa her şey bozulur
Akın akın gidiyorlar! Bu şelale aşk acısını dindiriyor
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme
Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum