Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartalları'nın, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, yakalananlardan 2'sinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu, 1'inin kırmızı bültenle arandığının belirlendiği kaydedildi.



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