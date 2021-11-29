YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

29.11.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakalananlardan 2'sinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve 1'inin kırmızı bültenle arandığı tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartalları'nın, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, yakalananlardan 2'sinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu, 1'inin kırmızı bültenle arandığının belirlendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hiç beklemediğimiz bir anda geldi""Hiç beklemediğimiz bir anda geldi"
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önlediHalk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ

Ankara Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:42
Öğle
12:42
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazartesi

Bizim Ziya Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Eroğlu Eczanesi
Cankaya
Meşrutiyet Eczanesi
Cankaya
Sulak Eczanesi
Cankaya
Yeni Şimşek Eczanesi
Cankaya
Hayat Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Başakşehir-Altay maçının ardından

Başakşehir-Altay maçının ardından

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.