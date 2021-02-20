Suriyeli kadın, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu

Oğlunun karaciğer dokusu vermesini ilk etapta onun da sağlığı bozulacağı endişesiyle istemediğini, doktorların herhangi risk bulunmadığını anlatmaları sonrası ikna olduğunu belirten Mahmud, "Ege Üniversitesindeki doktorlar benimle ilk günden bu yana çok ilgilendi. Oğlum bana doğum günümde ikinci bir hayat hediye etti. En büyük sürprizi ise odama gelince yaşadım. Unutamayacağım bir doğum günü hazırlamışlar. Yeni yaşımla yeni hayatıma merhaba dedim. Beraber pasta kestik. Çok mutlu oldum." dedi.

- "İyi ki Türkiye var"

Ahmet el-Mahmud da annesinin yaşadığı ağrıların kendisi ve ailesini çok üzdüğünü, onun yeniden sağlığına kavuşması için karaciğer dokusunu hiç düşünmeden verdiğini dile getirdi.

Mahmud, "Annem için hangi organım gerekli olursa hiç düşünmeden verebilirim. Onun yüzünün gülmesi beni çok mutlu ediyor. Annemi sağlığına kavuşturduğu için Sağlık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Hastanesine teşekkür ederim. Onlar yaptıkları başarılı nakil ameliyatının yanında bir de anneme doğum günü düzenledi. İyi ki Türkiye var." diye konuştu.