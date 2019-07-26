Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı’nda izdiham oluşturdu

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda bazı çocuklar, kadınlar ile yaşlılar ezilme tehlikesi geçirdi.

İZDİHAM YAŞANDI



Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. Bir an önce ülkelerine gitmek isteyenlerin izdiham oluşturması üzerine görevliler Suriyelilerin işlemlerini gruplar halinde yaparak ülkelerine gönderiyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.

SAYILARI 2 BİNİ AŞTI



Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı sabah saatleri itibariyle 2 bini aştı.

Kaynak: İHA

