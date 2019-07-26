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Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı’nda izdiham oluşturdu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 40 dereceyi aşan sıcakta izdihama neden oldu. Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı sabah saatleri itibariyle 2 bini aştı.

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda bazı çocuklar, kadınlar ile yaşlılar ezilme tehlikesi geçirdi.

İZDİHAM YAŞANDI

Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. Bir an önce ülkelerine gitmek isteyenlerin izdiham oluşturması üzerine görevliler Suriyelilerin işlemlerini gruplar halinde yaparak ülkelerine gönderiyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.

SAYILARI 2 BİNİ AŞTI

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı sabah saatleri itibariyle 2 bini aştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
öncüpınar sınır kapısı suriyeliler

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BAYRAMLARDA EŞİ DOSTU ZİYARETE GİDİP YİYİP İÇİP EĞLENİYORLAR BABALARININ ÇİFTLİĞİ GİBİ TÜRKİYE YE DÖNÜYORLAR ALMANYA GİDENLERİ GERİ ALMADI BİZDE ALMAYALIM YÜKÜMÜZ AZALSIN SURİYELİLER BİZE ÇOK YÜK OLUYOR.
dönüşünüz olmaz inşallah
bizim politikalatimizin iflas ettiginin ise yaramadiginin en net resmi ic savas var diye basimiza cikardiginiz suriyelilere bakin siz ulkeysen dik durabiliyorsan gidenleri geri almayacaksin ic isleri bakani yuruyus yaptirmayiz dedi oblar yapariz diye karar aldi bu ulkeye yqzik yazik
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