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Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

20.09.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor." ifadesi kullanıldı.

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