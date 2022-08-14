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  4. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

14.08.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı barış pınarı zeytin dalı

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