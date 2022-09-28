Sürpriz atama! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu!

Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından 8. hafta heyecanı yaşanacak. Oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler resmen belli oldu.
DERBİYİ BAYARSLAN YÖNETECEK
Pazar günü oynanacak olan derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI MELER'İN
Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor - Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:
- 1 Ekim Cumartesi
- 14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük
- 17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
- 17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler
- 20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
- 2 Ekim Pazar
- 14.30 DG Sivasspor - A.Hatayspor: Erkan Özdamar
- 14.30 Corendon Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
- 20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
- 3 Ekim Pazartesi
- 20.00 Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan
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