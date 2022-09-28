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Sürpriz atama! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu!

28.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Haftanın bir diğer kritik maçı olan Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşmasında ise Halil Umut Meler görev yapacak.

Sürpriz atama! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu!

Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından 8. hafta heyecanı yaşanacak. Oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler resmen belli oldu.

DERBİYİ BAYARSLAN YÖNETECEK

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Pazar günü oynanacak olan derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI MELER'İN

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Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor - Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:

- 1 Ekim Cumartesi

  • 14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük
  • 17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
  • 17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler
  • 20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

- 2 Ekim Pazar

  • 14.30 DG Sivasspor - A.Hatayspor: Erkan Özdamar
  • 14.30 Corendon Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
  • 20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

- 3 Ekim Pazartesi

  • 20.00 Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan
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