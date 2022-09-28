Sürpriz atama! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu!

Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından 8. hafta heyecanı yaşanacak. Oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler resmen belli oldu.

DERBİYİ BAYARSLAN YÖNETECEK

Pazar günü oynanacak olan derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI MELER'İN

Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor - Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:

- 1 Ekim Cumartesi

14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük

17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

- 2 Ekim Pazar

14.30 DG Sivasspor - A.Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

- 3 Ekim Pazartesi