SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sürpriz gelişme! Oğuzhan Özyakup imzayı atıyor

Sürpriz gelişme! Oğuzhan Özyakup imzayı atıyor

15.11.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta yönetim Oğuzhan Özyakup hakkında kararını verdi. Herkesin ayrılık olarak baktığı bu ilişkide sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu için yeni mukavele önerecek.

Sürpriz gelişme! Oğuzhan Özyakup imzayı atıyor
Oğuzhan Özyakup

Oğuzhan Özyakup

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup için karar verildi. Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek tecrübeli on numara ile ilgili kararını veren siyah-beyazlı yönetim Oğuzhan ile masaya oturacak. Performansa dayalı bir kontrat yapmak isteyen Ahmet Nur Çebi'nin ekibi bunu Oğuzhan'a iletecek.

Oğuzhan'la sözleşme uzatmaya sıcak bakan Beşiktaş yönetiminin teklifine sıcak bakan tecrübeli oyuncu sezon sonunda masaya oturacak.

SERGEN YALÇIN'A SORULACAK

Oğuzhan için ayrıca Sergen Yalçın'ın raporu beklenecek. Türk pasaportunun olmasından dolayı yabancı sınırına takılmayan Oğuzhan'ın durumu Sergen Yalçın'a sorulacak. Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor vermesinin ardından imzalar resmen atılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNERAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştıAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştı
Galatasaray'a transfer çalımıGalatasaray'a transfer çalımı
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Oğuzhan Özyakup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Jandarmadan kaçmaya çalışırken vuruldu

Jandarmadan kaçmaya çalışırken vuruldu

40 kişi birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

40 kişi birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

Kadın mı erkek mi? Yılın olayı

Kadın mı erkek mi? Yılın olayı

Bir devrin sonu! İşte alınan karar

Bir devrin sonu! İşte alınan karar

Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.