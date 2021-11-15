Sürpriz gelişme! Oğuzhan Özyakup imzayı atıyor

Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup için karar verildi. Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek tecrübeli on numara ile ilgili kararını veren siyah-beyazlı yönetim Oğuzhan ile masaya oturacak. Performansa dayalı bir kontrat yapmak isteyen Ahmet Nur Çebi'nin ekibi bunu Oğuzhan'a iletecek.

Oğuzhan'la sözleşme uzatmaya sıcak bakan Beşiktaş yönetiminin teklifine sıcak bakan tecrübeli oyuncu sezon sonunda masaya oturacak.

SERGEN YALÇIN'A SORULACAK

Oğuzhan için ayrıca Sergen Yalçın'ın raporu beklenecek. Türk pasaportunun olmasından dolayı yabancı sınırına takılmayan Oğuzhan'ın durumu Sergen Yalçın'a sorulacak. Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor vermesinin ardından imzalar resmen atılacak.



