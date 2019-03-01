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Sürpriz iddia! 'TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Yıldırım Demirören'in görevinden istifa etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için Aziz Yıldırım'ın ismi gündeme geldi.

Sürpriz iddia! 'TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in görevinden istifa etmesinin ardından yeni TFF Başkanı konusunda çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Yıldırım Demirören'in istifasının ardından TFF yeni başkanı kim olacağı sorusu kamuoyunda şimdiden sıkça sorulmaya başlandı.

TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, "Kulislerde dolaşan iddia değil bu. Çok sağlam bilgi aldım. Sayın Aziz Yıldırım'ın ismi TFF başkanlığı konusunda ismi geçiyor. Bunu daha önce de söylemiştim ve yalanlanmadı. Aziz Yıldırım'a TFF başkanlığını düşünüyor musunuz diye sorulduğunda Yıldırım, 'Hayır teşekkür ederim' yanıtını vermişti. Haziran'daki seçimlerde bunu ayrıca konuşuruz." dedi.

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