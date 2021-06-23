Sürpriz ikili! Tuba Büyüküstün ile Murat Boz...

Tuba Büyüküstün'ün başrolünde yer alacağı ve Netflix adına çekilecek olan 'Another Self' dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Seda Bakan'ın Leyla rolüne hayat vereceği dizinin kadrosuna Murat Boz katıldı. Daha önce Seda Bakan'la "Öldür Beni Sevgilim" filminde başrolü paylaşan Boz, OGM Pictures'la el sıkışarak diziye dahil oldu.

ÜÇ KADININ HİKAYESİ ANLATILACAK

Okul arkadaşı olan üç kadının hikâyesine odaklanacak dizide, içlerinden birinin ağır bir hastalığa yakalanmasıyla hayatları değişecek ve sonraki süreç izleyicilere aktarılacak. Dizinin kadrosunda adı geçen isimlere Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu ve Fırat Tanış da eşlik edecek. Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alırken, Burcu Alptekin yönetmen koltuğunda oturacak.

Dizinin en geç 2022 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

