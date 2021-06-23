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Sürpriz ikili! Tuba Büyüküstün ile Murat Boz...

23.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuba Büyüküstün'ün başrolünde yer aldığı Netflix'in yeni dizisi ‘Another Self'in kadrosuna Murat Boz dahil oldu. Bugüne kadar sinema filmi çeken Boz, ilk kez bir dizide rol alacak.

Sürpriz ikili! Tuba Büyüküstün ile Murat Boz...

Tuba Büyüküstün'ün başrolünde yer alacağı ve Netflix adına çekilecek olan 'Another Self' dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Seda Bakan'ın Leyla rolüne hayat vereceği dizinin kadrosuna Murat Boz katıldı. Daha önce Seda Bakan'la "Öldür Beni Sevgilim" filminde başrolü paylaşan Boz, OGM Pictures'la el sıkışarak diziye dahil oldu.

ÜÇ KADININ HİKAYESİ ANLATILACAK

Okul arkadaşı olan üç kadının hikâyesine odaklanacak dizide, içlerinden birinin ağır bir hastalığa yakalanmasıyla hayatları değişecek ve sonraki süreç izleyicilere aktarılacak. Dizinin kadrosunda adı geçen isimlere Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu ve Fırat Tanış da eşlik edecek. Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alırken, Burcu Alptekin yönetmen koltuğunda oturacak.

Dizinin en geç 2022 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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Murat Boz Tuba Büyüküstün
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