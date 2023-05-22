Sürpriz nasıl yazılır, sürpriz yazımı nasıl olmalıdır? Sürpriz mi süpriz mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçede yazım kuralları özellikle makale yazımında, okulda ve profesyonel olarak yazı yazan kişilerin dikkat etmesi gereken bir konudur. İmla kuralları, okullarda ilk öğretilen konulardan biridir. Türkçenin geniş bir kelime yelpazesi olmasından kaynaklı çoğu kelimenin yazılışında hatalar yapılabilir. Özellikle bazı kelimelerin telaffuz ediliş şekilleri ve yazılışları konusunda sıklıkla hata yapılır. Bu kelimeler dil kurallarına aykırı kelimelerdir ve çoğunlukla yabancı dillerden dilimize geçmiş sözcüklerdir. Yazılırken sıklıkla hata yapılan kelimeler arasında sürpriz sözcüğü de bulunur. Bu nedenle sürpriz kelimesinin nasıl yazılacağı konusunda sıklıkla tereddüt yaşanır ve araştırılır. Dilimize Fransızcadan eklenen sürpriz kelimesi günlük yaşamda çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Bu nedenle doğru yazılışı konusunda bir fikir sahibi olunmalıdır.

Sürpriz nasıl yazılır?

"Sürpriz" TDK sözlükte "beklenmedik, aniden gelen bir olay" anlamına gelir ve bu gibi durumlarda kullanılan bir kelimedir. Bu kelime dilimize Fransızcadan geçen ve sıklıkla kullanılan Fransızca kökenli kelimeler arasında yer alır. Türkçeye geçen yabancı kökenli kelimelerin yazım kuralları Türk Dil Kurumu tarafından dilimize göre uyarlanır. Buna göre sürpriz yazımı Türkçede "sürpriz" şeklinde olması gereken bir kelimedir. Kelimenin "süpriz" şeklindeki yazımı imla hatası olarak değerlendirilir.

Sürpriz mi süpriz mi?

Özellikle günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerin yanlış yazılması bilgi kirliliğine neden olabilmektedir. Bu yüzden kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek, dilimizi korumak açısından son derece önemlidir. Bu tür kelimelerin söyleyiş biçimlerindeki hatalar yazı diline de geçebilmektedir. Pek çok kişi kelimeyi "süpriz" olarak telaffuz edebilir. Ancak sürpriz TDK tarafından belirlenen kurallara göre "sürpriz" şeklinde yazılması gereken bir kelimedir. Harici kullanımlar yazım hatası olarak değerlendirilir. Bu kelimenin en çok kafa karıştıran durumu kelimenin sürpriz mi süpriz mi şeklinde yazılması gerektiğidir. Sürpriz doğru yazılışı şu şekildedir: