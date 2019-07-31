Sürrealist çalışmalarla İstanbul'da masal dünyası!

Grafik Sanatçısı Yasin Yaman, İstanbul’a ve hayvanlara olan sevgisini yaptığı sürrealist çalışmalarla birleştiriyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Dijital manipülasyon tekniğiyle yaptığı çalışmaları Instagram hesabından paylaşan sanatçı, büyük beğeni topluyor.

TARİHİ ESERLERİ HAYAL GÜCÜYLE BİRLEŞTİRİYOR

Sanatçı çalışmalarında yalnızca hayvan figürlerini kullanmıyor. Ayrıca İstanbul’un simgesi olan tarihi eserleri de hayal gücüyle birleştiriyor.

İŞTE O HARİKA SÜRREALİST ÇALIŞMALAR...

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