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Sürtünmesiz ortamda giden manyetik tren projesi TEKNOFEST'te

01.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Moğulkoç: - "Japonya ve gelişmiş bazı Avrupa ülkelerinde birkaç tasarım aşamasında tren var. Türkiye'de ilk olacak"

ÖZGÜR ALANTOR - Ankara Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri tarafından geliştirilen Manyetik Tren Sistemleri Projesi, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından proje kapsamında hazırlanan manyetik tren (MAGLEV) projesi, TEKNOFEST'te sergileniyor.

Proje kapsamında tren şeklindeki maketin tabanına, çok soğuduğunda süper iletken haline dönüşen şerit yerleştiriliyor. Yaklaşık eksi 200 derecede süper iletken haline dönüşen şerit, mıknatıslardan oluşan ray üzerine bırakılıyor.

Şerit üzerine dökülen azot, tepkimeye girerek mıknatısı itiyor. Böylece tren maketi, birkaç santimetre yükseklikte ilerliyor. Sürtünmenin büyük oranda ortadan kalkmasıyla daha az enerjiye ihtiyaç duyuluyor.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Moğulkoç, AA muhabirine, TEKNOFEST kapsamında getirip sergiledikleri projelerden birinin MAGLEV treni olduğunu söyledi.

Projelerinde trenin temassız şekilde hareket ettiğini anlatan Moğulkoç, "Araştırma merkezimizin kurucusu ve aynı zamanda projeyi yürüten hocamız Prof. Dr. Ali Gençer öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıvı azot kullanarak manyetik dizilimleri sağlanmış yapı üzerinde temassız şekilde trenimiz hareket ediyor. Manyetik güçlerin süper iletken teknolojisi ile hareket etmesi için süper iletken teknolojisi kullanılıyor. Akıllı ulaşım sistemlerinde bu proje kullanılabilir." dedi.

Bu konuda dünyada bazı örneklerin bulunduğunu dile getiren Moğulkoç, "Japonya ve gelişmiş bazı Avrupa ülkelerinde birkaç tasarım aşamasında tren var. Türkiye'de ilk olacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle hazırlanmış bir proje." diye konuştu.

Moğulkoç, projenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Dileriz klasik raylı sistemleri ortadan kaldıran bir proje olur. Bu projeyi ülkemizde kullanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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