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Sürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısı: Trafik güvenliğini tehlikeye atıyorlar

10.06.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısı geldi. Ankara Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı İlyas Kara, kaçak direksiyon dersi verenlerin herhangi bir kuruma bağlı olmadan çalışarak hem trafik güvenliğini tehlikeye attığını hem de sürücü kurslarını ekonomik kayba uğrattığını söyledi.

Sürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısı: Trafik güvenliğini tehlikeye atıyorlar

Kontrolsüz "direksiyon eğitimi" konusunda açıklamalarda bulunan Ankara Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı İlyas Kara, hem sosyal medyada hem de sahadaki personelin ihbarları üzerine yasal olmayan şekilde piyasada direksiyon eğitimi veren kişilerle ilgili sürekli şikayetler aldıklarını belirtti.

Anayasa'ya göre, Türkiye'de eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesinin devletin bilgisi ve kontrolü altında olduğunu anımsatan Kara, "Kaçak direksiyon dersi verenler herhangi bir kuruma bağlı olmadan çalışarak hem trafik güvenliğini tehlikeye atıyor hem de kurumlarımızı ciddi anlamda ekonomik kayba uğratıyor." dedi.

"DİP FİYATLAR VEREREK SEKTÖRÜMÜZÜN KAZANCINI ÇALIYORLAR"

Sürücü kurslarında SGK'li personel çalıştırdıklarını, kurum binalarına kira ödediklerini ve demirbaş araçlar satın aldıklarını anlatan Kara, "Bunu dışarıda kaçak olarak yapan kişinin herhangi bir gideri olmuyor. Böyle olduğu için dip fiyatlar vererek sektörümüzün kazancını çalıyorlar." ifadesini kullandı.

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Kontrolsüz direksiyon eğitim verenlerle ilgili çok olumsuz ihbar aldıklarını bildiren Kara, "Sahadaki arkadaşlarımız, gün içinde sınav alanına gelerek özel aracıyla eğitim vermeye çalışan kişilerin kaza yaptığını söylüyorlar. Bunun bilgisi Türkiye genelinde de sıklıkla bize geliyor." diye konuştu.

Ankara'da 285, Türkiye genelinde ise yaklaşık 4 bin 50 özel motorlu taşıt sürücü kursunun olduğu bilgisini paylaşan Kara şöyle devam etti:

"Meslektaşlarımız, gerek sosyal medyadan gerek sahadaki arkadaşlarımızın ihbarlarını değerlendirerek bunu ilgili mercilere şikayet etmemizi bekliyorlar. Yönetmelik ve kanun maddelerine göre, kaçak faaliyetleri sürdüren kişiler brüt asgari ücretin 20 katıyla cezalandırılıyor. Bu faaliyetleri sürdüren kişileri tespit edip ilgili mercilere ihbar edeceğiz. Kaçak faaliyetleri yürüten kişilerin bundan vazgeçmelerini tavsiye ederiz."

Kaçak eğitim verenlerin araçlara çift pedal sistemini taktıklarını aktaran Kara, "Bu yasal değil. Aracın teknik özellikleriyle oynandığı için muayene istasyonlarından geçmiyor. Vatandaşlarımızın ruhsatında 'sürücü eğitim aracı' ibaresi olmayan bir araçla eğitim almamasını tavsiye ederiz. Eğer eğitim alacaklarsa eğiticinin bir kuruma bağlı olmasını sorgulasınlar. Aksi durumda gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayabilirler." uyarısında bulundu. (AA)

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Ankara
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