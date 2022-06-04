Yabancı uyruklularla ilgili ehliyet iddiası sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama geldi: 2018'den bu yana...

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada, motorlu taşıt sürücülerine yönelik e-sınav uygulamalarıyla ilgili konunun esasını yansıtmayan, yanlış algılamalara yol açabilecek paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Mersin'de, motorlu taşıt sürücülerine yönelik sınavlara ilişkin bütün iş ve işlemlerin mevzuat hükümleri doğrultusunda yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Merkezi Sistem Sınavları Yönergesi ve Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) e-sınav uygulama kılavuzu hükümleri doğrultusunda hazırlanan e-sınav uygulama otomasyon sisteminde, yabancı uyruklu adaylar için Arapça, Çince, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça ve Rusça olmak üzere adayın tercih edeceği dille sınava katılma imkanı sunulmuştur. Dil seçimi adayın kayıtlı olduğu MTSK yetkilileri tarafından adayın talebi doğrultusunda sınav randevusu aşamasında yapılmaktadır. Bu uygulama, 2018 yılından bu yana devam etmektedir."

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TÜRKÇE SINAV VAR MI?

Arapça teori sınavını ve direksiyon eğitimini tamamlayan kişi ehliyetini alabilirken bu durum yalnızca Türkiye’ye özgü değil. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede Türkiye'de geçerli sürücü ehliyeti ve turist vizesi olması halinde ehliyet ortalama üç ay süreyle kullanılabiliyor. Örneğin İsveç, Hollanda gibi ülkelerde Türkçe teori sınavları uygulanıyor. 2019 yılında ise Avusturya Türkçe ehliyet sınavını kaldırmıştı.

