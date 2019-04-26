Olay, Bursa'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir sürücü kursu sahibi, küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi. O anları cep telefonu kamerasına çekip sosyal medyada paylaştı.

AYAKLARI PEDALA YETİŞMİYOR

Çekilen görüntülerde, küçük çocuğun trafikte araç sürdüğü, babasının da yanından müdahale ettiği görülüyor. Videoda küçük çocuğun ayaklarının pedala yetişmediği ve etrafına tam hakim olamadığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede yayılarak binlerce kişiye ulaştı. Video vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı. (İHA)

