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Opera ve balede Can Atilla dönemi: Bakan Ersoy duyurdu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanan Can Atilla’yı Bakanlıkta kabul etti. Yeni dönem çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede, opera ve bale sanatının daha geniş kitlelerle buluşturulması, genç yeteneklerin desteklenmesi ve Türkiye’nin uluslararası sanat sahnesindeki temsilinin güçlendirilmesi hedefleri öne çıktı.

Opera ve balede Can Atilla dönemi: Bakan Ersoy duyurdu!
Çiğdem Berfin Sevinç

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Can Atilla ile bir araya geldi. Atilla’yı yeni görevinden dolayı tebrik eden Ersoy, kurumun önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, Devlet Opera ve Balesinin sanatsal birikimini daha geniş kesimlere ulaştıracak çalışmalar ve yeni dönemin öncelikleri ele alındı. Sanatçıların üretimlerini destekleyecek imkânlar, genç yeteneklerin gelişimine katkı sunacak adımlar ve uluslararası sanat faaliyetleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, kurumun gelecek dönemdeki çalışmalarını opera ve bale sanatının daha fazla kişiye ulaşması hedefi doğrultusunda ele aldıklarını belirtti.

Ersoy, “Görüşmemizde, kurumumuzun önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çalışmaları ve opera ile bale sanatını daha geniş kitlelerle buluşturma hedeflerimizi değerlendirdik.” ifadelerini kullandı.

Opera ve balede Can Atilla dönemi: Bakan Ersoy duyurdu! 1

GENÇ YETENEKLERE YENİ İMKÂNLAR

Yeni dönem çalışmalarının önemli başlıkları arasında sanatçıların üretimlerinin desteklenmesi ve genç yeteneklere sunulacak imkânlar yer aldı. Türkiye’nin kültür sanat birikiminin uluslararası sahnelere taşınmasına yönelik çalışmalar da görüşmede değerlendirildi.

Bakan Ersoy, bu başlıklara ilişkin olarak, “Sanatçılarımızın üretimlerini destekleyecek, genç yeteneklere yeni imkânlar sunacak ve ülkemizin kültür sanat birikimini uluslararası sahnelere taşıyacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Can Atilla’nın sanat hayatındaki deneyiminin ve birikiminin kurumun çalışmalarına katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Ersoy, yeni döneme ilişkin iyi dileklerini de paylaştı.

Ersoy, “Sayın Atilla’nın sanat hayatındaki deneyimi ve birikimiyle Devlet Opera ve Balemizin çalışmalarına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, sanatçılarımızla ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte verimli bir dönem geçirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bale Opera kültür ve turizm bakanı
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