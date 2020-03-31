Sürülebilir çikolata nasıl yapılır?

Kahvaltının yıldızı olan sürülebilir çikolata ile keyifli sabahlara merhaba! Katkı maddesiz bir şekilde hazırlayacağınız çikolata ile paranız da cebinize kalacak. İşte sürülebilir çikolata tarifi...

MALZEMELER

Bir litre süt

4 yemek kaşığı kakao

Bir adet yumurta

Bir çay bardağı toz şeker

2 kahve fincanı nişasta

3 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

Tereyağını kısık ateşte eritin.

İçine şekeri ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Şeker eriyince tavayı ocaktan alın.

İçine kakaoyu, yumurtayı, nişastayı ve kakaoyu ekleyip mikser yardımıyla çırpın.

Şimdi karışımı tekrar ocağa alın ve kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Ardından soğutup kavanoza doldurun.



