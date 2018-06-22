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Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 01:25 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 22 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek olan 106. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Survivor'da yeni bölümde, büyük finale 8 gün kala Acun Ilıcalı, yarışma tarihinin en büyük ödülünü açıkladı. Survivor'da aileleriyle birlikte oynayacakları oyunu kazanan 4 yarışmacı ev kazanacak? Survivor'da bir ilk olan ev ödülünü kimler kazanacak?

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 2018'in büyük finali 29 Haziran Cuma akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden canlı yayınla ekrana gelecek. Acun Ilıcalı ise finale günler kala, bugüne kadar hiç verilmemiş bir ödülü açıkladı. Ödülü duyan yarışmacılar adeta çılgına döndü.

Survivor yeni bölümde, eleme konseyi öncesinde yarışmacılar ev sahibi olabilmek için mücadele edecek. Survivor'da her sene yapılan ve yarışmacıların ailelerinden bir kişiyle birlikte yarışacağı eğlenceli ödül oyununu kazanan dört yarışmacı ev sahibi olacak. Geçtiğimiz yıllarda finale günler kala otomobil ödülü veren Ilıcalı bu defa ödülü büyüttü ve kazananlara ev vereceğini açıkladı. Survivor'da Hakan, Damla, Hilmi Cem, Murat, Anıl, Nagihan, Turabi ve Adem arasından dört yarışmacı oyun sonunda ev sahibi olacak.

SURVIVOR'DAN KİM GİDECEK?
Survivor yeni bölümde büyük finale bir hafta kalan bir isim daha adaya veda edecek. Son dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde ilk eleme adayı olarak oylama Turabi'nin adı çıkmıştı. Erkeklerde dokunulmazlığı kazanan Anıl eleme adayı olarak Hakan’ın ismini söyledi. Kadınlarda dokunulmazlığı kazanan Nagihan da Murat’ın adını söyledi ve böylece Survivor’da eleme adayları Turabi, Murat ve Hakan oldu. Dominik'te yapılan son toplu sms oylamasının sonuçlarına göre, Cuma akşamki yeni bölümde adaya veda edecek isim belli olacak.

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