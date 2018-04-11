Survivor 2018 44. bölüm fragmanı! 'Takımdaki psikoloji bizi de aşağıya çekiyor'

Survivor 2018, iki günlük aranın ardından Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak. Survivor'ın 44. bölümünde oyun kazanamadıkları için büyük açlık çeken ve sinirleri yıpranan Gönüllüler takımı yemek ödülünü kazanabilmek için mücadele edecek. Alp Kırşan'ın sunacağı oyunda zorlu bir mücadele yaşanacak ve kazanan takım nefis bir yemeğin tadını çıkartacak.

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yaptığı değişiklikler sonrasında takımlarına Hilmi Cem, Damla ve Murat'ı dahil eden Gönüllüler takımı dokunulmazlık ve ödül oyunlarında durumu 10-8, 10-9 gibi skorlara getirmesine rağmen kazanamamıştı. Son konseyde Nagihan'ın Cumali'yi Ünlüler takımına alınması isteğine Acun Ilıcalı net bir cevap vermemişti. Yeni bölümde Cumali de yine Gönüllüler'le birlikte yarışıyor.

'GÜCÜMÜZÜ İSPAT ETMEK ZORUNDAYIZ'

Diğer yandan takıma geldikten sonra üzerlerinde büyük bir sorumluluk hissettiklerini söyleyen Damla'nın, 'Hilmi Cem, Murat ve bana takımı sanki ayağa kaldırmamız gerekiyormuş gibi ayrı stres yüklendiğini hissediyorum' sözleri dikkat çekiyor. Murat Ceylan ise, takımdaki durumdan yakınarak, 'Takımdaki psikoloji ve umutsuzluk bizi de aşağıya çekmeye başladı.Kazanmak zorundayız.Biz de geldik daha güçlendik bunu da ispat etmek zorundayız' şeklinde konuşuyor.