Survivor 2018 53. bölüm fragmanı! Merve Aydın'dan şok sözler: 'Bu kadar mı yere düştü?'

Survivor 2018'de üst üste 2'si dokunulmazlık toplam 5 oyun kaybeden Ünlüler takımında sinirler geriliyor. Merve Aydın, Turabi'yi kolay rakip seçmek ve şok yapmakla suçluyor.

'BU KADAR MI KORKUYORSUN? BU KADAR MI YERE DÜŞTÜ?'

Turabi'nin denizdeki dokunulmazlık oyunu sırasında, platformdan atlarken taklalar atmasını şov yapmak olarak nitelendiren Merve Aydın ağır eleştirilerde bulunuyor. Adada takım arkadaşıyla dertleşen Merve'nin Turabi için, 'Dokunulmazlık oyununda kalmış Turabi taklalar atıyor. Burası şov alanı değil. Cumali varken sürekli onu seçiyordu şimdi Murat'ı seçiyor' sözleri dikkat çekiyor. Röportaj sırasında ise daha sert ifadeler kullanan Merve, 'Bu kadar mı özgüveni sıfır, bu kadar mı korkuyorsun?

Bu kadar mı yere düştü?' diye soruyor.

Acun Ilıcalı'nın sunacağı ödül oyununda ise, yemek ödülünü gören yarışmacılar adeta kendinden geçiyor. Acun'un 'Burada 1 metrekarelik bir ödül görüyorum' diyerek açıkladığı yemek için iki takım zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele veriyor. Oyun sırasında Gönüllüler'den Hakan ile Murat Ceylan arasında da tartışma yaşanıyor.

Survivor'ın 53. bölümünde, bu hafta elemeye kalan isimler olan Adem, Mustafa Kemal ve Sahra arasından adaya kimin veda edeceği de belli olacak.