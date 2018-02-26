Survivor 2018'de elemeye kimler kaldı? Survivor'da dört isim eleme adayı oldu

Survivor 2018'in Pazar akşamı yayınlanan 12. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Geçen haftaki dokunulmazlığı kaybettikten sonra Marcus'un elenmesiyle sayıları azalan Gönüllüler takımı dokunulmazlığı yine kaybetti. Pazar akşamı yayınlanan bölümde All Star takımı tüm iç çekişmelerine rağmen Dokunulmazlık oyununu kazanmayı başardı. Gönüller'deki bireysel dokunulmazlık oyununu ise Melih kazandı. Sakatlığından dolayı takımdan uzak kalan Hakan Hatipoğlu ile yeni yarışmacılar Emre ve İpek ise bireysel dokunulmazlıkta yarışmadı. Ada konseyine ilk eleme adayı için Gönüllüler takımı oy kullandı. Takımın yeni yarışmacısı Emre, motivasyonu düşük gördüğü gerekçesiyle Nevin Yanıt'un ismini yazdı. Hakan Hatipoğlu ise adının yazılmayacağını düşündüğü Nevin için oy kullandı ve 'Boş oy olacağını düşündüğüm için Nevin'i yazdım' dedi. Anıl ise Gizem'in ismini yazdı. ADA KONSEYİNDE İKİ YARIŞMACININ ADI EŞİT SAYIDA YAZILDI

Gönüllüler takımında oylama sonucunda iki yarışmacının ismi eşit sayıda yazıldı. Oylamada Gizem ve Birsen 5'er oy alırken, Nevin'in ismi ise 2 defa yazıldı. Böylece eşit sayıda ismi yazılan Gizem ve Birsen eleme adayları oldu.

YAĞMUR VE MELİH İKİ ELEME ADAYI DAHA BELİRLEDİ

Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Melih ise, üçüncü eleme adayı olarak Cumali'nin adını söyledi. Kendisiyle bir sorunu olmadığını söyleyen Melih, 'Kendisiyle bir sorunum hiç olmadı. Takımın geleceği için performans olarak baktığımda bir adım geride kalıyor kendisi. Bu yüzden Cumali diyorum' şeklinde konuştu. Gönüllüler takımında, 13 oyunda 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle haftanın en iyi performansa sahip olan yarışmacısı olan Yağmur ise, mecburiyetten bir isim söylemek zorunda kaldığını ifade ederek, 'Gitmeyeceğini düşündüğüm için Ramazan diyorum' şeklinde konuştu. Eleme adayı olduktan sonra konuşan Birsen, 'Kaderimde gitmek varsa başım dik şekilde giderim. Kalmak varsa da mücadeleme devam ederim' dedi. Konseyde ikinci eleme adayı olan Gizem ise kimseye hiç bir zaman boyun eğmediğini söyleyerek, 'Oyunlarda ön planda olmama fırsat verilmedi. Kalırsam çok farklı bir Gizem olarak devam edeceğim' şeklinde konuştu. İKİNCİ DEFA ADAY OLAN CUMALİ: 'YUNUS GÜNÇE'NİN REKORUNU KIRACAĞIM'

Geçen hafta da eleme adayı olan Cumali, Melih'in ismini söylemesiyle üst üste ikinci defa eleme potasına girdi. Yunus Günçe'nin eleme adaylığını rekorunu kıracağını söyleyen Cumali, 'Belli ki her hafta ben yazılacağım bu belli oldu. Yunus Günçe'nin rekorunu kıracağım herhalde. Buraya umutla geldim. Umudumu hiç bir zaman yitirmedim. Bana çok umut çok destek verildi. Beni buraya getiren Anadolu beni buradan ancak o alır' diye konuştu.