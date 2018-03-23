Survivor 2018'de kavga eden Nagihan ve Sahra'ya Acun Ilıcalı'dan ceza!

Survivor 2018'in 22 Mart Perşembe yayınlanan 29. bölümünde ödül oyunu nefesleri kesti. Survivor'ın son bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları hamburger ve patates ödülü için hentbol maçında mücadele etti. İkişer kişiden oynayan takımlar arasında kıran kırana geçen bir mücadele yaşandı.

SAHRA VE NAGİHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Zaman zaman sertliklerin de olduğu oyun sırasında ise en dikkat çekici olay Nagihan Karadere ve Sahra Işık arasındaki kavga oldu. Top kapma sırasında Sahra'nın kendisine vurduğunu söyleyen Nagihan, 'Sen bana vuramazsın' diye bağırarak Sahra'nın üzerine yürüdü. Sahra ve Nagihan birbirlerini iterken, takım arkadaşları araya girmeye çalıştı. Oyunu yöneten Acun Ilıcalı ise iki yarışmacıya da kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.

SURVIVOR'DA BARAKA VE KEK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2018'in son bölümündeki ilk oyun iyi ada ve erzak oyunu oldu. En iyiler oyununda iki takım yarışmacıları baraka ve kek ödülü için yarıştılar. Oyunu 10-7 kazanmayı başaran All Star takımı yatakların olduğu iyi barakada kalma hakkı ve kek kazandı.