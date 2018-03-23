Survivor 2018'de kavga eden Nagihan ve Sahra'ya Acun Ilıcalı'dan ceza!

Survivor 2018'in 22 Mart Perşembe yayınlanan 29. bölümünde ödül oyunu nefesleri kesti. Survivor'ın son bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları hamburger ve patates ödülü için hentbol maçında mücadele etti. İkişer kişiden oynayan takımlar arasında kıran kırana geçen bir mücadele yaşandı.
SAHRA VE NAGİHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Zaman zaman sertliklerin de olduğu oyun sırasında ise en dikkat çekici olay Nagihan Karadere ve Sahra Işık arasındaki kavga oldu. Top kapma sırasında Sahra'nın kendisine vurduğunu söyleyen Nagihan, 'Sen bana vuramazsın' diye bağırarak Sahra'nın üzerine yürüdü. Sahra ve Nagihan birbirlerini iterken, takım arkadaşları araya girmeye çalıştı. Oyunu yöneten Acun Ilıcalı ise iki yarışmacıya da kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.
SURVIVOR'DA BARAKA VE KEK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2018'in son bölümündeki ilk oyun iyi ada ve erzak oyunu oldu. En iyiler oyununda iki takım yarışmacıları baraka ve kek ödülü için yarıştılar. Oyunu 10-7 kazanmayı başaran All Star takımı yatakların olduğu iyi barakada kalma hakkı ve kek kazandı.
Survivor'da geçen hafta boyunca gösterdikleri performansla rakiplerini geride bırakan isimler, muhteşem bir ödülle adalarında buluştu. Gönüllüler'den Mustafa Kemal ve Funda ile All Star'dan Hilmi Cem ve Damla adalarına getirilen tatlıları yedi.
HAMBURGER ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de All Star ve Gönüllüler takımları Acun Ilıcalı'nın yönettiği oyunda kum sahada hentbol oynadı. İkişer kişiden oluşan takımların mücadelesi nefesleri kesti. Sertliklerin yaşandığı oyununu Gönüllüler takımı 10-8 kazanmayı başardı. Kişi başına ikişer hamburger ödüllü oyunu kazanan Gönüllüler, oyun sonrasında yemeklerinin tadını çıkardı.
BERNA CANBELDEK ALL STAR TAKIMINA KATILDI
Daha önce All Star takımına katılacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Berna Canbeldek, ada oyunu öncesi takıma katıldı. Survivor'daki ilk gününde duygularını paylaşayan Berna, 'Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok güçlü bir takıma geldiğimi biliyorum. İlk Survivor'dan beri hayalim büyük ödül görmekti. Bu takımla bunu başarabileceğime inanıyorum.' şeklinde konuştu.
ACUN ILICALI: 'ÖDÜLLERİN BÜYÜYECEĞİ SURVIVOR BUGÜN BAŞLADI'
Oyun öncesinde yarışmacılarla konuşan Acun Ilıcalı, yeni Survivor'ın başladığını söyleyerek, 'Artık bundan sonra tam anlamıyla ödüllerin büyüyeceği kadroların son şekillerini aldığı ve finale gideceğimiz Survivor başlamıştır. Hayırlı olsun' dedi.
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