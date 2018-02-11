Survivor 2018'de Turabi maskesinin sırrını ve neden taktığını açıkladı!

Survivor 2018'e yüzündeki ilginç maskeyle giriş yapan Turabi, oyunlar öncesinde de maskesini takmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Pazar akşamı yayınlanan bölümde oyun öncesinde maskesiyi takarak vermek istediği mesajı ve sırrını sordu.

Maskenin kendisine uğur getirdiğini söyleyen Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı'nın karşısına ilk böyle çıktığını hatırlatarak "Bana çok şans getirdi ve buralara kadar geldi. Bana uğur getireceğine inanıyorum. Survivor'a veda edene kadar bu şekilde devam edeceğim. Turabi Çamkıran, oyun öncesi Acun Ilıcalı'nın sorusu üzerine maskeyi takarak vermek istediği mesajı açıkladı.