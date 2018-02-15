Survivor 2018 Gönüllüler takımında Ecem krizi çıktı! 'İhanet söz konusu'

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında Ece Karaağaç krizi çıktı! Yapılan ada konseyinde Ecem'in All Star takımına geçmesi için isminin çıkmasına en büyük tepki Hakan Hatipoğlu'ndan geldi. Hakan Hatipoğlu, Ecem gibi iyi performansa sahip bir yarışmacının gönderilmesinin büyük hata olduğunu söyleyerek, Ramazan'a ve takımındaki kadın yarışmacılara tepki gösterdi.

HAKAN HATİPOĞLU: 'ECEM'İ ELEYEMEMEKTEN KORKTUKLARI İÇİN GÖNDERDİLER'

'Bir kadın yarışmacının Gönüllüler'den All Star'a geçme konseyi değil gizli bir eleme konseyiymiş. Bu takımda 8 kişi Ecem'i eleyemeceğinden korkuyor. Survivor korkakları sevmez bu kötü bir şey.

Ecem karşı tarafta Gamze burada. Karşıda Gamze geçseydi onun oynadığı oyunları alabilirdik. Türkiye'den 70 milyon kişiyi koy. Ecem mi güçsüz Gamze mi diye sor. Herkes Gamze'yi söyler. Ama burada genelde kızlar Ecem'i yazdı. Ecem'i eleyememekten korkmaktır bu. Gamze de çok iyi bir kız ancak çok duygusal ve psikolojik olarak hazır değil. Ramazan Ecem'i yazarak büyük hata yaptı ve Ecem'in Survivor hayatını bitirdi.'