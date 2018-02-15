Survivor 2018 Gönüllüler takımında Ecem krizi çıktı! 'İhanet söz konusu'

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında Ece Karaağaç krizi çıktı! Yapılan ada konseyinde Ecem'in All Star takımına geçmesi için isminin çıkmasına en büyük tepki Hakan Hatipoğlu'ndan geldi. Hakan Hatipoğlu, Ecem gibi iyi performansa sahip bir yarışmacının gönderilmesinin büyük hata olduğunu söyleyerek, Ramazan'a ve takımındaki kadın yarışmacılara tepki gösterdi.
HAKAN HATİPOĞLU: 'ECEM'İ ELEYEMEMEKTEN KORKTUKLARI İÇİN GÖNDERDİLER'
'Bir kadın yarışmacının Gönüllüler'den All Star'a geçme konseyi değil gizli bir eleme konseyiymiş. Bu takımda 8 kişi Ecem'i eleyemeceğinden korkuyor. Survivor korkakları sevmez bu kötü bir şey.
Ecem karşı tarafta Gamze burada. Karşıda Gamze geçseydi onun oynadığı oyunları alabilirdik. Türkiye'den 70 milyon kişiyi koy. Ecem mi güçsüz Gamze mi diye sor. Herkes Gamze'yi söyler. Ama burada genelde kızlar Ecem'i yazdı. Ecem'i eleyememekten korkmaktır bu. Gamze de çok iyi bir kız ancak çok duygusal ve psikolojik olarak hazır değil. Ramazan Ecem'i yazarak büyük hata yaptı ve Ecem'in Survivor hayatını bitirdi.'
ALL STAR'A GEÇEN ECEM 'KIRGIN OLDUĞUM TEK İSİM...'
Gönüllüler tarafından ada konseyinde yapılan oylama sonucu All Star takımına gönderilen Ecem, kırgın olduğu tek ismin Ramazan olduğunu söyledi. Ecem, "Kırgınlığım sadece Ramazan'a olabilir. Onunla da adada tartışıp sonra tokatlaşıp kapattığımız için sonradan açmak istemedim. Demek ki bir şeyler konuşulmuş arkamdan. Ben iyi bir yarışmacı olduğumu düşünüyorum" dedi.
NİHAT DOĞAN: 'İHANET SÖZ KONUSU'
Survivor 2018'de All Star takımına geçen Ecem Karaağaç ile sohbet eden Nihat Doğan ise, takım arkadaşlarının Ecem'e ihanet ettiğini öne sürerek, 'Strateji olarak büyük hata yaptılar gibi ama aklı başında insanlar bu kadar büyük bir hata yapmazlar .Bu işin içinde bir ihanet söz konusu' dedi.
ELEMEDE ECEM'İN ADINI YAZAN RAMAZAN'DAN İTİRAF
Eleme konseyinde Ecem'in adını yazan Ramazan ise, kendisini elememek için ilk ve son defa adını yazdığını söyleyerek, 'Dün akşam Gamze ve Ecem kafamdaki iki isimdi. Kararımı Ecem konusunda kullandım. Ecem'i bu adadan gitmesi için değil karşı takıma gitmesi için ilk ve son defa yazmak istedim' dedi.
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