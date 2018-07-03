Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı'dan Turabi itirafı!

Survivor 2018'de şampiyon olan Adem Kılıççı yaşadıklarını ve hislerini Survivor Panorama'da anlattı:

"Klişe bir söz söylemek istemiyorum. 'Anlatılmaz yaşanır' diyemem. O anı sancılı bir şekilde yaşıyorsunuz, git geller yaşıyorsunuz. Kendimi; elim, kolum ayaklarım bağlı kurtulmaya çalışıyorum ama bir türlü kurtulamıyorum gibi hissediyordum. Benim ellerimi açmak için de uğraşan birileri varmış gibi, dışarıdaki insanlar beni kurtaracaklar gibi hissediyordum.''

"O karar açıklanınca birden bire ellerim açılacak ve özgürlüğüme kavuşacakmışım gibi bir hisse kapıldım. Korku da yaşadım. Nagihan çok güçlü rakipleri eledi. Ben de kendim değerlendirdiğimde üstün görmüyordum. Hem korku hem stres hem belirsizlik ve kurtulma isteği var. Çok değişik bir duyguydu".

ADEM BAKIN KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORMUŞ!

Survivor 2018’in şampiyon ismi Adem Kılıççı, daha önce 2013'te şampiyon olan Hilmi Cem İntepe'nin yine şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi: ''Hilmi'nin şampiyon olma olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyordum. Başta tereddütlerim vardı. Yarışı bırakmak istemedim. Sonlara doğru çok değişti. Bir ara Turabi ile finale çıkarız gibi geldi. Sonra sakatlandı. İnanılmaz üzüldüm. Sonra şansının azaldığını hissettim. Sonra Nagihan ile Sema arasında fark yükseldi."