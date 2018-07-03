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Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı'dan Turabi itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

Survivor 2018'e All Star takımından Adem Kılıççı şampiyon oldu. Şampiyonluk sonrası Survivor Panorama'ya katılan Adem Kılıççı, gerilim yaşadığı Turabi Çamkıran için şaşırtan bir itiraf da bulundu

Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı'dan Turabi itirafı!

Survivor 2018'de şampiyon olan Adem Kılıççı yaşadıklarını ve hislerini Survivor Panorama'da anlattı:

"Klişe bir söz söylemek istemiyorum. 'Anlatılmaz yaşanır' diyemem. O anı sancılı bir şekilde yaşıyorsunuz, git geller yaşıyorsunuz. Kendimi; elim, kolum ayaklarım bağlı kurtulmaya çalışıyorum ama bir türlü kurtulamıyorum gibi hissediyordum. Benim ellerimi açmak için de uğraşan birileri varmış gibi, dışarıdaki insanlar beni kurtaracaklar gibi hissediyordum.''

"O karar açıklanınca birden bire ellerim açılacak ve özgürlüğüme kavuşacakmışım gibi bir hisse kapıldım. Korku da yaşadım. Nagihan çok güçlü rakipleri eledi. Ben de kendim değerlendirdiğimde üstün görmüyordum. Hem korku hem stres hem belirsizlik ve kurtulma isteği var. Çok değişik bir duyguydu".

ADEM BAKIN KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORMUŞ!

Survivor 2018’in şampiyon ismi Adem Kılıççı, daha önce 2013'te şampiyon olan Hilmi Cem İntepe'nin yine şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi: ''Hilmi'nin şampiyon olma olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyordum. Başta tereddütlerim vardı. Yarışı bırakmak istemedim. Sonlara doğru çok değişti. Bir ara Turabi ile finale çıkarız gibi geldi. Sonra sakatlandı. İnanılmaz üzüldüm. Sonra şansının azaldığını hissettim. Sonra Nagihan ile Sema arasında fark yükseldi."

Adem sözlerine şöyle devam etti: "Nagihan eğer Kıbrıs'a gelirse şansının yüksek olduğunu düşünüyordum. Anıl ile de Kıbrıs'a kalacağımı düşündüm. Nagihan'ın üstün performansı halkımız tarafından takdir edildi. Hilmi elenince tedirgin oldum.''

"İNSANLARIN AÇIĞINI BULUYOR"

Survivor 2018'de Adem Kılıççı ile Turabi Çamkıran arasında sık sık kavga çıkmış ve seyircilerin en çok merak ettiği konulardan birine dönüşmüştü. Adem Kılıççı, tartışmaların ardından ikilinin arasının yumuşadığını anlattı:

''Turabi ile yaşadığımız şeyi Serhat ile yaşamadım. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Turabi, karşısındaki insanın açığını bulup sinirlendirebilecek biri. Ona bunu söyledim 'Evet hata bende. Sen bana iyi dayandın' dedi. Son zamanlarda biz işi şakaya vurmuştuk.''

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Anahtar Kelimeler:
survivor 2018 adem kılıçcı Turabi

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