Survivor 2019 Türkiye Yunanistan ne zaman başlıyor? Survivor'ın yeni yarışmacıları kimler?

Survivor 2019 Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanacak. Acun Ilıcalı bu sene bir ilke imza atılacağını duyurmuş ve belirlenen adaylar için yarışmaya katılacakların oylamayla belirleneceğini açıklamıştı. Halk oylamasına sunulan yarışmacılar arasında ilk seçilen MasterChef programından tanınan Hakan Kanık oldu.

Survivor 2019 yarışması 2 Şubat Cumartesi akşamı 20.00'de yayınlanmaya başlayacak. Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanacak olan Survivor bu yıl Dominik'te farklı bir bölgede çekilecek. TV8'de ağırlıklı olarak yapılacak oyunlar ekrana gelecek. Yunanistan televizyonunda ise kendi takımlarının ada hayatı daha ayrıntılı olarak yayınlanacak.

İşte Survivor 2019 Türk takımı yarışmacı adayları: