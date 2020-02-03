Survivor 2020 kadrosuna Yasin Obuz da dahil oldu! (Yasin Obuz kimdir?)

Survivor 2020 kadrosu açıklanmaya başladı ve herkes Survivor 2020 kadrosunda kimler olduğunu merak etmeye başladı.

Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'dan sonra Survivor 2020 kadrosuna Bursaspor ve Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım dahil olmuştu. Yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş'ın adaya gitmesi kesinleşti.

Diğer iki sürpriz isim ise MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olarak belirlendi.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, Diyarbakır'da doğdu. Ailesi bir süre sonra Antalya'ya taşınan Yasin Obuz'un aslen Diyarbakırlı olduğu belirtiliyor.

Üniversitede spor akademisi bölümünden mezun olan Yasin Obuz, İstanbul'a taşınma kararı aldı. Masterchef yarışmasından önce başka televizyon programlarına da katılan Yasin Obuz, daha sonra İstanbul'da bir pilav dükkanı açtı. 32 yaşındaki Yasin Obuz, program öncesinde bu pilav dükkanını işletiyordu.



