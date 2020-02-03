MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2020 kadrosuna Yasin Obuz da dahil oldu! (Yasin Obuz kimdir?)

Survivor 2020 kadrosuna Yasin Obuz da dahil oldu! (Yasin Obuz kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Survivor 2020 kadrosu açıklanmaya devam ediyor. Survivor 2020 kadrosunda Sercan Yıldırım, Uğur Bektaş, Ersin Korkut'tan sonra açıklanan isim Yasin Obuz oldu. MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz kimdir?

Survivor 2020 kadrosuna Yasin Obuz da dahil oldu! (Yasin Obuz kimdir?)

Survivor 2020 kadrosu açıklanmaya başladı ve herkes Survivor 2020 kadrosunda kimler olduğunu merak etmeye başladı.

Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'dan sonra Survivor 2020 kadrosuna Bursaspor ve Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım dahil olmuştu. Yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş'ın adaya gitmesi kesinleşti.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2020 kadrosunda Sercan Yıldırım da yer alacakAcun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2020 kadrosunda Sercan Yıldırım da yer alacak

Diğer iki sürpriz isim ise MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olarak belirlendi.

Survivor 2020 yarışmacı kadrosu kimler? Survivor ne zaman başlayacak?Survivor 2020 yarışmacı kadrosu kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, Diyarbakır'da doğdu. Ailesi bir süre sonra Antalya'ya taşınan Yasin Obuz'un aslen Diyarbakırlı olduğu belirtiliyor.

5e381aaa2269a2107c20b773

Üniversitede spor akademisi bölümünden mezun olan Yasin Obuz, İstanbul'a taşınma kararı aldı. Masterchef yarışmasından önce başka televizyon programlarına da katılan Yasin Obuz, daha sonra İstanbul'da bir pilav dükkanı açtı. 32 yaşındaki Yasin Obuz, program öncesinde bu pilav dükkanını işletiyordu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
PARTNERYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettilerYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettiler
Ortalık karıştı! 'Anla diye cenazeye bile gelmedim'Ortalık karıştı! 'Anla diye cenazeye bile gelmedim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2020 kadrosu, MasterChef yasin, masterchef yasin kimdir,

En Çok Okunan Haberler

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eda Taşpınar'ın yediği çekirge Ebru Şancı'yı kızdırdı

Çekirge yediğini görünce... Olay tepki

Simge'den aşk haberlerine yanıt geldi!

Simge'den aşk haberlerine yanıt geldi!

Fatih Ürek'in sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkardı

Ortalık karıştı! 'Anla diye cenazeye bile gelmedim'

Beyonce ve Jay-Z ulusal marşta ayağa kalkmayınca tepki yağdı

Ulusal marşta ayağa kalkmayınca tepki yağdı

Eylül Öztürk 2. Sayfa programının sunucularına öfke kustu: Allah ıslah etsin

2. Sayfa'nın sunucularına öfke kustu: Allah ıslah etsin

Sharon Stone'un pişmanlığı

Sharon Stone'un pişmanlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.