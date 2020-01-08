MAGAZİN
  4. Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler olacak?

Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 02:09 | Son Güncelleme

TV8'in yeni sezonu merakla beklenen yarışması Survivor için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Survivor 2020'de Gönüllüler'de yarışacak isimler için seçmeler devam ediyor. Survivor'da yarışacak ünlü isimlerden ise bazıları belli oldu. Acun Ilıcalı da Survivor 2020 için açıklamalar yaptı. Peki, Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları kimler olacak?

Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler olacak?

TV8 ekranlarının vazgeçilmezi Survivor yarışması için geri sayım başladı. Survivor 2020 için seçmeleri ise İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da devam ediyor. Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçen sene Türkiye - Yunanistan olarak başlayan Survivor'da daha sonra ise konsept değişmişti. Bu sene hazırlıklarını sıkı tutan Acun Ilıcalı, birbirinden ünlü isimleri Survivor'da yarıştırmaya hazırlanıyor.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020, Şubat ayının ilk haftasında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. TV8'de MasterChef'in final yapmasının ardından Survivor ilk olarak haftada 4 gün ekrana gelecek. O Ses Türkiye'de ise haftada iki gün ekrana gelecek ve Şubat ayında final yapacak. O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından ise Survivor'ın yayın günleri artacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor 2020'de Ünlüler'de yarışacak ilk isim oyuncu Ersin Korkut oldu. Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olan Ersin Korkut'un Survivor macerası merakla bekleniyor. Survivor'da yarışacak ikinci ismi de açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın 2020 kadrosunda yer alacağını duyurdu. Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar rol alan Uğur Pektaş, Ünlüler takımında yer alacak. Survivor Ünlüler takımın diğer yarışmacıları ise önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

SURVIVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında başlayan ve Haziran'da final yapan Survivor 2019, Türkiye Yunanistan formatıyla ekranlara gelmişti. Ancak Survivor'ın ilerleyen haftalarında Acun Ilıcalı konsept değişikliği yapmış ve takımları siyah - beyaz olarak ikiye ayırmıştı. Türk ve Yunan yarışmacıların karma olarak aynı takımlarda yarıştığı Survivor 2019'da Türk yarışmacılar arasında Seda ve Yusuf finale kalmıştı. Bodrum'dan canlı yayınlanan finalde ise Yusuf Karakaya şampiyon olmuştu.

620_340_iste-survivor-2019-un-sampiyonu-750x409.4202898550725_5d1a7cc374002

Dimitra ve Dalaka'nın finale kaldığı Survivor 2019'unYunan şampiyonu ise Katerina Dalaka şampiyon olmuştu.

620_400_survivor-2019da-yunan-sampiyon-kim-oldu-750x481.88405797101444_5d1913233e40f

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttıCan Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı
Tutunamayanlar'a İrem rolüyle damga vurdu! Tutunamayanlar'a İrem rolüyle damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor Survivor 2020 ne zaman Survivor 2020 tarihi survivor 2020 yarışmacıları Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Can Yaman asker tıraşı oldu! Saçlarını ve sakalını kesen Can Yaman son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Ece Çeşmioğlu kimdir? Tutunamayanlar dizisinin İrem'i Ece Çeşmioğlu kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler

Tutunamayanlar'a İrem rolüyle damga vurdu!

Aleyna Tilki, balmumu heykelini dudağından öptü

Aleyna Tilki, balmumu heykelini dudağından öptü

Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü çift, Efes Antik Kenti'nde

Masterchef Alican Sabunsoy'un uzun sarı saçlı hali hayranlarını şaşırttı

Masterchef Alican çocukluk fotoğrafıyla şaşırttı

Kylie Jenner fileli kıyafetiyle poz verdi

Gece tarzı: Tamamen fileli...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.