Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler olacak?

TV8 ekranlarının vazgeçilmezi Survivor yarışması için geri sayım başladı. Survivor 2020 için seçmeleri ise İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da devam ediyor. Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçen sene Türkiye - Yunanistan olarak başlayan Survivor'da daha sonra ise konsept değişmişti. Bu sene hazırlıklarını sıkı tutan Acun Ilıcalı, birbirinden ünlü isimleri Survivor'da yarıştırmaya hazırlanıyor.
Survivor 2020, Şubat ayının ilk haftasında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. TV8'de MasterChef'in final yapmasının ardından Survivor ilk olarak haftada 4 gün ekrana gelecek. O Ses Türkiye'de ise haftada iki gün ekrana gelecek ve Şubat ayında final yapacak. O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından ise Survivor'ın yayın günleri artacak.
Survivor 2020'de Ünlüler'de yarışacak ilk isim oyuncu Ersin Korkut oldu. Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olan Ersin Korkut'un Survivor macerası merakla bekleniyor. Survivor'da yarışacak ikinci ismi de açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın 2020 kadrosunda yer alacağını duyurdu. Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar rol alan Uğur Pektaş, Ünlüler takımında yer alacak. Survivor Ünlüler takımın diğer yarışmacıları ise önümüzdeki haftalarda açıklanacak.
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında başlayan ve Haziran'da final yapan Survivor 2019, Türkiye Yunanistan formatıyla ekranlara gelmişti. Ancak Survivor'ın ilerleyen haftalarında Acun Ilıcalı konsept değişikliği yapmış ve takımları siyah - beyaz olarak ikiye ayırmıştı. Türk ve Yunan yarışmacıların karma olarak aynı takımlarda yarıştığı Survivor 2019'da Türk yarışmacılar arasında Seda ve Yusuf finale kalmıştı. Bodrum'dan canlı yayınlanan finalde ise Yusuf Karakaya şampiyon olmuştu.
Dimitra ve Dalaka'nın finale kaldığı Survivor 2019'unYunan şampiyonu ise Katerina Dalaka şampiyon olmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum