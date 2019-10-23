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Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması: "Bomba isimler olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 02:46 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması için Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi. Acun Ilıcalı Survivor'da ünlü oyuncu Ersin Korkut'un yarışacağını duyurdu. Peki Survivor'da hangi ünlüler yer alacak? Survivor 2020 yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları.

Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması: "Bomba isimler olacak"

Survivor 2020, Şubat ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Gel Konuşalım canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı Survivor yarışması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Survivor'da ünlüler takımında yarışacak olan ilk ismin Ersin Korku olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Survivor Ünlüler gönüllüler yapacağız. Ünlüler takımında BKM Ersin Korkut yarışacak" dedi.

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"KADRO BELLİ ANCAK..."
Survivor'da yeni sezonda bomba isimlerin yer alacağını duyuran Ilıcalı, "Survivor ünlüler gönüllüler yapacağız. Bomba isimler var. Bu sene full yeni kadro, eski yarışmacılardan kimse olmayacak. Ünlüler takımında BKM Ersin Korkut yarışacak. Zayıf olanların avantajları çok büyük. Diğer yarışmacılar da belli ancak şimdi söylemiyoruz. Daha zamanı var. Bu sene kadro tamamen yeni isimlerden oluşacak" ifadelerini kullandı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması 2020 Şubat ayının ilk haftasında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.


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Acun Ilıcalı Survivor Survivor 2020 Ersin Korkut

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